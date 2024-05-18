После поражения в Кубке Италии «Аталанта» Миранчука идет фаворитом в гостевом матче против «Лечче»

«Лечче» примет «Аталанту» в 37-м туре Серии А.

«Аталанта» котируется явным фаворитом встречи за 1.85. На победу хозяев предлагается коэффициент 4.40, на ничью – 3.90.

В среду «бергамаски» проиграли «Ювентусу» в финале Кубка Италии, хотя шли фаворитами до начала матча. В Серии А клуб занимает 5-ю строчку и сохраняет шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Матч состоится 18 мая. Начало – в 19:00 мск.