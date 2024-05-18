«Байер» обыграл «Аугсбург» в последнем туре Бундеслиги. Осталось два матча до абсолютного сезона без поражений

«Байер» обыграл «Аугсбург» в заключительном туре Бундеслиги со счетом 2:1.

«Байер» – всего третий клуб в XXI веке, который выиграл одну из топ-5 лиг без поражений. Ранее это удавалось только «Арсеналу» и «Ювентусу».

Осталось два матча до абсолютного сезона без поражений. В финале Лиги Европы леверкузенцы котируются фаворитами за 1.84. На победу «Аталанты» дают 4.40. В финале Кубка Германии «Байер» – более явный фаворит за 1.17. Выигрыш «Кайзерслаутерна» оценивается за 16.5.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая, финал Кубка Германии – 25 мая.