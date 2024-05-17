Тухель объявил об уходе из «Баварии». Букмекеры уверены, что команду возглавит Флик

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Томас Тухель сообщил, что покинет «Баварию» после завершения сезона Бундеслиги.

Букмекеры считают, что новым главным тренером «Баварии» станет Ханс-Дитер Флик. На его возвращение в мюнхенский клуб дают коэффициент 1.50.

Вторым у букмекеров идет Роберто Де Дзерби (6.00), третьим – Эрик тен Хаг (11.00).

Кто возглавит «Баварию» по мнению букмекеров:

1. Ханс-Дитер Флик – 1.50

2. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 6.00

3. Эрик тен Хаг («МЮ») – 11.00

4-5. Юрген Клопп – 13.00

4-5. Рогер Шмидт («Бенфика») – 13.00

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4 комментария
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Легче на зеленое ставить, чем угадать будущего тренера Баварии
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Их бы прогнозы да Богу в уши.)
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Терпеть не могу всё что связано со ставками, но надеюсь, что будет Флик
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