Тухель объявил об уходе из «Баварии». Букмекеры уверены, что команду возглавит Флик
Томас Тухель сообщил, что покинет «Баварию» после завершения сезона Бундеслиги.
Букмекеры считают, что новым главным тренером «Баварии» станет Ханс-Дитер Флик. На его возвращение в мюнхенский клуб дают коэффициент 1.50.
Вторым у букмекеров идет Роберто Де Дзерби (6.00), третьим – Эрик тен Хаг (11.00).
Кто возглавит «Баварию» по мнению букмекеров:
1. Ханс-Дитер Флик – 1.50
2. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 6.00
3. Эрик тен Хаг («МЮ») – 11.00
4-5. Юрген Клопп – 13.00
4-5. Рогер Шмидт («Бенфика») – 13.00
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