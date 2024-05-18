Тухель проведет последний матч у руля «Баварии». «Хоффенхайм» проиграл дома лишь раз из 5 предыдущих игр в Бундеслиге

«Хоффенхайм» примет «Баварию» в заключительном 34-м туре Бундеслиги.

«Бавария» котируется фаворитом встречи за 2.10. Победа «Хоффенхайма» идет за 3.20, ничья – за 4.30.

Томас Тухель проведет заключительный матч во главе мюнхенцев. В нынешнем сезоне «Бавария» не выиграла ни одного трофея и на данный момент находится на 2-й строчке таблицы.

Встреча пройдет 18 мая и начнется в 16:30 мск.