Дрейк поставил $565 тысяч на победу Фьюри в бою с Усиком

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на поединок Фьюри – Усик.

Канадский музыкант опубликовал в соцсетях скриншот, подтверждающий ставку на победу Тайсона Фьюри в размере $565 тысяч.

Если британец одолеет Александра Усика, то Дрейк выиграет чуть больше $1 млн.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!) Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

20 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке