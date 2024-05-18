Дрейк поставил $565 тысяч на победу Фьюри в бою с Усиком

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Дрейк Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на поединок Фьюри – Усик.

Канадский музыкант опубликовал в соцсетях скриншот, подтверждающий ставку на победу Тайсона Фьюри в размере $565 тысяч.

Если британец одолеет Александра Усика, то Дрейк выиграет чуть больше $1 млн.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!) Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

20 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке

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Кто победит в бою Усик – Фьюри?
16068 голосов
Александр Усик
44%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
45%
Тайсон Фьюри
Ничья
11%
Деонтей Уайлдер

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10 комментариев
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Ну это прям чёрная метка для Фьюри. Теперь спасти его сможет лишь одно: если Черданцев заложит квартиру в ипотеке и поставит все деньги на победу Усика.
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Понятно. Уже бегу в банк, кредит под квартиру и фсе на Усика!
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Перейра ж уже снял проклятие Дрейка
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Ответ frol92
Ну это прям чёрная метка для Фьюри. Теперь спасти его сможет лишь одно: если Черданцев заложит квартиру в ипотеке и поставит все деньги на победу Усика.
Трудно заложить заложенную квартиру
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когда начинаешь подгонять ставку чтобы округлить выигрыш , обычно это пахнет ёлкой)
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сколько stake платит Дрейку? От такой рекламы никто бы не отказался
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Иззи деньги, поздравляю Дрейка! Сам планирую сегодня поставить 10 тысяч на Фьюри
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Мои поздравления Александру)
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Ответ frol92
Ну это прям чёрная метка для Фьюри. Теперь спасти его сможет лишь одно: если Черданцев заложит квартиру в ипотеке и поставит все деньги на победу Усика.
Он уже хвалился, что выплатил. Теперь можно и поставить 😁
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Ответ pups1
Иззи деньги, поздравляю Дрейка! Сам планирую сегодня поставить 10 тысяч на Фьюри
А чего так мало? Или это накопления с карманных денег?
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