Усик – Фьюри. Букмекеры считают, что бой продлится все 12 раундов

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории.

Букмекеры оценивают шансы боксеров 50 на 50: успех Усика котируется за 2.00, победа Фьюри также идет за 2.00, ничья – за 18.0.

По мнению букмекеров бой продлится все 12 раундов. На данный исход предлагается коэффициент 1.45, что равняется 68,9% вероятности.

Если поединок закончится досрочно, сыграет коэффициент 2.65 (37,7% вероятности).

Бой начнется 19 мая (в ночь с субботы на воскресенье) не раньше 01:30 по московскому времени.