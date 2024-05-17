Роналду ни набрал ни одного результативного балла в матчах с «Аль-Хилалем» и проиграл все 3 встречи

Криштиану Роналду ни разу не забивал и не делал ассисты в официальных матчах против «Аль-Хилаля».

Форвард «Аль-Насра» также проиграл все три матча с «Аль-Хилалем».

Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что Роналду забьет «Аль-Хилалю» в сегодняшней встрече. На отсутствие гола дают 1.75.

Игра состоится 17 мая и начнется в 21:00 мск.

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