Роналду ни набрал ни одного результативного балла в матчах с «Аль-Хилалем» и проиграл все 3 встречи

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Криштиану Роналду ни разу не забивал и не делал ассисты в официальных матчах против «Аль-Хилаля».

Форвард «Аль-Насра» также проиграл все три матча с «Аль-Хилалем».

Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что Роналду забьет «Аль-Хилалю» в сегодняшней встрече. На отсутствие гола дают 1.75.

Игра состоится 17 мая и начнется в 21:00 мск.

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3 комментария
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Великий же. Как соперник со дна турнирной таблицы,вот это пожалуйста ☝🏼
По сути своей,всю свою карьеру 🍓 набивал стату на ноунеймах или карликовых сборных. Типа Эстонии,Латвии,Литвы,Мальты,Люксембурга,Лихтенштейна,Фарер и т.д
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Хейтеры, они и в пустыне хейтеры)
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