Роналду ни набрал ни одного результативного балла в матчах с «Аль-Хилалем» и проиграл все 3 встречи
Криштиану Роналду ни разу не забивал и не делал ассисты в официальных матчах против «Аль-Хилаля».
Форвард «Аль-Насра» также проиграл все три матча с «Аль-Хилалем».
Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что Роналду забьет «Аль-Хилалю» в сегодняшней встрече. На отсутствие гола дают 1.75.
Игра состоится 17 мая и начнется в 21:00 мск.
Интриги на финише АПЛ: «Сити» бьется за титул, а «МЮ» – за Лигу конференций
По сути своей,всю свою карьеру 🍓 набивал стату на ноунеймах или карликовых сборных. Типа Эстонии,Латвии,Литвы,Мальты,Люксембурга,Лихтенштейна,Фарер и т.д