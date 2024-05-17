Герман: «Информация о не допуске некоторых команд поступила только вчера. Возникли сложности на уровне коммуникации разных БК»
Некоторые клубы не смогут принять участие на МКС из-за разногласий с букмекерами.
«Сегодня весь день читаем новости про МКС. Давайте кратенько расскажу, что происходит и с какими вопросами мы сейчас разбираемся.
Многие пишут, что некоторые БК заблокировали участие своих медиакоманд в МКС.
В целом, сложности действительно возникли не на уровне коммуникации между турниром МКС и условными 2Drots, «Десяткой» и т.д., а на уровне коммуникации разных БК в вопросах, на которые мы повлиять не можем. При этом, мы с командами изначально в хороших отношениях, и вопрос участия со всеми, кого мы приглашали уже был практически решен, почти все подтвердили свое участие.
Сложность заключается в том, что информация о не допуске некоторых команд поступила только вчера, 16 мая. В день, когда практически все участники должны были быть утверждены.
Жаль, что такими действиями блокируется творчество и альтернативное развитие индустрии. Я искренне переживаю, что дальше может быть больше запретов и ограничений не только для разных команд, но и турниров.
Мы хотим сделать по-настоящему классный МКС, пробуем помочь медийному футболу и игрокам выйти на новый уровень. Соревноваться в турнире с командами РПЛ – мечта огромного количества медиафутбольных команд и самих медиафутболистов. В том числе и тех, кому запретили участие.
В ближайшее время вернемся с новостями», – написал президент «Амкала».
Ранее свое участие на МКС подтвердила «Десятка», однако теперь это под вопросом.
Сегодня стало известно, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.
В Московском Кубке Селебрити примут участие ЦСКА и «Динамо».
Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.
МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».