Герман: «Информация о не допуске некоторых команд поступила только вчера. Возникли сложности на уровне коммуникации разных БК»

Некоторые клубы не смогут принять участие на МКС из-за разногласий с букмекерами.

«Сегодня весь день читаем новости про МКС. Давайте кратенько расскажу, что происходит и с какими вопросами мы сейчас разбираемся.

Многие пишут, что некоторые БК заблокировали участие своих медиакоманд в МКС.

В целом, сложности действительно возникли не на уровне коммуникации между турниром МКС и условными 2Drots, « » и т.д., а на уровне коммуникации разных БК в вопросах, на которые мы повлиять не можем. При этом, мы с командами изначально в хороших отношениях, и вопрос участия со всеми, кого мы приглашали уже был практически решен, почти все подтвердили свое участие.

Сложность заключается в том, что информация о не допуске некоторых команд поступила только вчера, 16 мая. В день, когда практически все участники должны были быть утверждены.

Жаль, что такими действиями блокируется творчество и альтернативное развитие индустрии. Я искренне переживаю, что дальше может быть больше запретов и ограничений не только для разных команд, но и турниров.

Мы хотим сделать по-настоящему классный МКС, пробуем помочь медийному футболу и игрокам выйти на новый уровень. Соревноваться в турнире с командами РПЛ – мечта огромного количества медиафутбольных команд и самих медиафутболистов. В том числе и тех, кому запретили участие.

В ближайшее время вернемся с новостями», – написал президент « ».

Ранее свое участие на МКС подтвердила «Десятка», однако теперь это под вопросом.

Сегодня стало известно, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.

В Московском Кубке Селебрити примут участие ЦСКА и «Динамо».

– один из главных турниров медиафутбола. Он был основан в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».