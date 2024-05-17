Герман: «Информация о не допуске некоторых команд поступила только вчера. Возникли сложности на уровне коммуникации разных БК»

Теги ЦСКА Динамо Москва Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК 10 Медиафутбол

Некоторые клубы не смогут принять участие на МКС из-за разногласий с букмекерами.

«Сегодня весь день читаем новости про МКС. Давайте кратенько расскажу, что происходит и с какими вопросами мы сейчас разбираемся.

Многие пишут, что некоторые БК заблокировали участие своих медиакоманд в МКС.

В целом, сложности действительно возникли не на уровне коммуникации между турниром МКС и условными 2Drots, «Десяткой» и т.д., а на уровне коммуникации разных БК в вопросах, на которые мы повлиять не можем. При этом, мы с командами изначально в хороших отношениях, и вопрос участия со всеми, кого мы приглашали уже был практически решен, почти все подтвердили свое участие.

Сложность заключается в том, что информация о не допуске некоторых команд поступила только вчера, 16 мая. В день, когда практически все участники должны были быть утверждены.

Жаль, что такими действиями блокируется творчество и альтернативное развитие индустрии. Я искренне переживаю, что дальше может быть больше запретов и ограничений не только для разных команд, но и турниров.

Мы хотим сделать по-настоящему классный МКС, пробуем помочь медийному футболу и игрокам выйти на новый уровень. Соревноваться в турнире с командами РПЛ – мечта огромного количества медиафутбольных команд и самих медиафутболистов. В том числе и тех, кому запретили участие.

В ближайшее время вернемся с новостями», – написал президент «Амкала».

Ранее свое участие на МКС подтвердила «Десятка», однако теперь это под вопросом.

Сегодня стало известно, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.

В Московском Кубке Селебрити примут участие ЦСКА и «Динамо».

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».

 

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