Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Хилаль: прогноз на матч 17 мая 2024, чемпионат Саудовской Аравии

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ставки на спорт Аль-Наср Эр-Рияд Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 17 мая 2024 года

Место проведения: стадион Al Awal Park at King Saud University

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

Предстоящий матч между Аль-Наср и Аль-Хилаль обещает стать одним из самых зрелищных в сезоне. Обе команды демонстрируют впечатляющие результаты в текущем сезоне, но особенно выделяется Аль-Хилаль, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате.

Аль-Наср, находящийся на втором месте, показывает отличные результаты, в том числе серию из восьми побед подряд в чемпионате. Они обладают сильной атакующей мощью, что подтверждает 42 гола, забитых Криштиану Роналду в этом сезоне. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, что говорит о высоком уровне их атакующего потенциала.

Аль-Хилаль, лидирующий в таблице, не уступает своим главным конкурентам и также обладает впечатляющей статистикой. Стабильность и результативность команды подтверждается 95 забитыми мячами в 31 матче, а также лучшей разницей мячей в турнире.

Основные моменты для анализа:

  • Атакующий потенциал обеих команд. Аль-Наср и Аль-Хилаль демонстрируют высокую результативность, что делает вероятным обилие голов в предстоящем матче.
  • Домашнее поле Аль-Наср. Игра на своем поле может дать дополнительное преимущество Аль-Насру, учитывая их текущую форму.
  • Беспроигрышная серия Аль-Хилаль. Лидеры чемпионата не знают поражений в этом сезоне, что делает их опасными соперниками даже в гостевых матчах.

Прогноз на матч:

Исходя из текущей формы, статистики и взаимодействия команд, матч обещает быть напряженным и результативным. Аль-Хилаль, несмотря на внушительные достижения, столкнется с серьезным вызовом в лице Аль-Наср, который стремится улучшить свои позиции и доказать свою силу на домашней арене.

Рекомендация для ставки: Прогноз на ТБ 3,5 за коэффициент 1.95. Этот выбор основан на атакующем потенциале обеих команд и их текущей форме, которая указывает на высокую вероятность забитых голов с обеих сторон.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,75
  • Х – 3,85
  • П2 – 2,2

Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Хилаль

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Хилаль
Дата проведения
17 мая, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий