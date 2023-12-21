12 соседей автора дубля в ворота «Аякса» зарядили на его гол, подняв по 11 тысяч. «Херукулес» из четвертого дивизиона прибил «Аякс» в Кубке

«Аякс» впервые вылетел из Кубка Нидерландов от любительского клуба – проиграли «Херкулесу» из 4-й лиги. Это 14-е поражение амстердамцев за год, хуже было только в 1964-м.

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Сразу 12 соседей по общежитию футболиста «Херкулеса» Тима Питерса поставили по 15 евро на то, что он забьет гол, а его «Херкулес» пройдет «Аякс» в Кубке Нидерландов. Выигрыш при этом составил по 11 тысяч евро каждому. Как так вышло? Перед матчем коэффициент на проход любительского клуба равнялся 70.00. Коэффициент на проход «Херкулеса» одновременно с голом 22-летнего Тима Питерса – уже фантастические 751.00. В итоге двенадцать друзей Питерса рискнули... и сорвали куш: Питерс сделал дубль, а его клуб победил со счетом 3:2.

Фанатов «Аякса» тоже ждал сюрприз, команда вернет болельщикам деньги за билеты. Суперклуб впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. Всего таких встреч было 30. В этом матче «Аякс» поддерживали 325 человек. Клуб пообещал выплатить им компенсацию за билеты и проезд.

«Из-за плохой игры нашей команды вы, несомненно, болезненно пережили матч «Херкулес» – «Аякс». Мы разделяем эту боль и испытываем глубокий стыд. После консультаций с группой игроков и техническим персоналом было принято решение, что все болельщики, купившие билет на матч, получат компенсацию. Эта компенсация не избавит от воспоминаний о том болезненном вечере, но ничего не делать было нельзя. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку», – заявили болельщикам в «Аяксе».

Амстердамцы проиграли в 14-й раз в 2023 году. С момента появления профессионального футбола в Нидерландах (в 1954-м) клуб лишь один раз потерпел больше поражений за календарный год – в 1964-м.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press