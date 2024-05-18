Гемблинг-операторы США завершили первый квартал с рекордным доходом в $17,67 млрд
Гемблинг-операторы США установили рекорд по доходам.
Согласно данным Американской ассоциации азартных игр (AGA) валовой доход от игр (GGR) операторов по итогам первого квартала года составил $17,67 млрд. При этом 70,7% приходилось на офлайн-предложения.
ТОП сегментов по выручке:
азартные игры в наземных казино – $12,34 млрд;
ставки на спорт – $3,33 млрд;
iGaming – $1,98 млрд.
Отчет AGA затрагивает квартальные данные 36 штатов США, где частично или полностью легализованны различные виды гемблинга.