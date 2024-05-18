Гемблинг-операторы США завершили первый квартал с рекордным доходом в $17,67 млрд

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Гемблинг-операторы США установили рекорд по доходам.

Согласно данным Американской ассоциации азартных игр (AGA) валовой доход от игр (GGR) операторов по итогам первого квартала года составил $17,67 млрд. При этом 70,7% приходилось на офлайн-предложения.

ТОП сегментов по выручке:

азартные игры в наземных казино – $12,34 млрд;

ставки на спорт – $3,33 млрд;

iGaming – $1,98 млрд.

Отчет AGA затрагивает квартальные данные 36 штатов США, где частично или полностью легализованны различные виды гемблинга.

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2 комментария
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