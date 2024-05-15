Ахмат – Зенит: прогноз на матч 19 мая 2024, РПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Стадион Ахмат-Арена, Грозный

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Ситуация команд перед матчем

Ахмат показывает улучшение результатов, побеждая в последних пяти матчах. Однако, их соперником будет Зенит, который занимает высокое второе место в турнирной таблице. Зенит испытывает небольшой спад формы, не побеждая в последних четырех матчах.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Ахмат демонстрировал высокий уровень атакующей игры в последних матчах, забивая в каждом из них. Однако, Зенит имеет сильную оборону и обладает лучшей разницей мячей в турнире. Обе команды имеют проблемы в защите в последних матчах, но Зенит, вероятно, будет стремиться к исправлению этой ситуации.

Статистика и ключевые моменты

Ахмат побеждал в последних пяти матчах, забивая в каждом из них.

Зенит не побеждал в последних четырех матчах и пропустил в них четыре гола.

Рекомендация

Учитывая текущую форму Ахмата и небольшой спад формы Зенита, ожидается, что Ахмат сможет создать опасные моменты в атаке. Однако, сильная оборона Зенита, вероятно, сможет сдержать атаки и предотвратить пропускание голов.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 1.79.

Этот прогноз основан на предположении, что Зенит сможет удержать свои ворота невскрытыми, несмотря на атакующие попытки Ахмата.

Коэффициенты:

  • П1 – 7
  • Х – 4,2
  • П2 – 1,5

Где смотреть матч Ахмат – Зенит

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Ахмат – Зенит
Дата проведения
19 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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