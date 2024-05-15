Челси – Борнмут: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон

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Ситуация команд перед матчем

Челси находится в хорошей форме, занимая 6-е место в турнирной таблице. Они выиграли 4 последних матча и демонстрируют стабильную атакующую игру. Борнмут, в свою очередь, занимает 11-е место и показывает неплохие результаты в последних играх.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Обе команды имеют потенциал в атакующей линии, и у обеих команд есть игроки, способные забивать голы. Учитывая статистику последних матчей, можно ожидать открытую игру с активными атакующими действиями.

Статистика и ключевые моменты

  • Челси забил 75 голов за сезон, а Борнмут – 53 гола.
  • Обе команды в последних матчах проявляли неплохую атакующую игру, что говорит о вероятности забитых голов.

Прогноз

Учитывая игровой стиль обеих команд и их результаты в последних матчах, вероятно, что этот матч будет богат на голы.

Рекомендация: Прогноз на ТБ3,5 за коэффициент 1.7

Коэффициенты:

  • П1 – 1,45
  • Х – 5,3
  • П2 – 5,8

Где смотреть матч Челси – Борнмут

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Челси – Борнмут
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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