Челси – Борнмут: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон
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Ситуация команд перед матчем
Челси находится в хорошей форме, занимая 6-е место в турнирной таблице. Они выиграли 4 последних матча и демонстрируют стабильную атакующую игру. Борнмут, в свою очередь, занимает 11-е место и показывает неплохие результаты в последних играх.
Анализ игрового стиля и потенциального исхода
Обе команды имеют потенциал в атакующей линии, и у обеих команд есть игроки, способные забивать голы. Учитывая статистику последних матчей, можно ожидать открытую игру с активными атакующими действиями.
Статистика и ключевые моменты
- Челси забил 75 голов за сезон, а Борнмут – 53 гола.
- Обе команды в последних матчах проявляли неплохую атакующую игру, что говорит о вероятности забитых голов.
Прогноз
Учитывая игровой стиль обеих команд и их результаты в последних матчах, вероятно, что этот матч будет богат на голы.
Рекомендация: Прогноз на ТБ3,5 за коэффициент 1.7
Коэффициенты:
- П1 – 1,45
- Х – 5,3
- П2 – 5,8
Где смотреть матч Челси – Борнмут
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Стэмфорд Бридж»