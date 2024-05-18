Четыре футболистки сборной Молдовы дисквалифицированы за договорные матчи. Главный тренер команды получил пожизненный бан

5 членов женской сборной Молдовы по футболу дисквалифицированы за договорные матчи.

УЕФА дисквалифицировала членов национальной команды за участие в манипулировании исходом матча или несообщение информации о договорном характере игры компетентным органам.

Самая строгая мера воздействия применена в отношении тренера Михаила Беженаря – пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с футболом.

Также дисквалифицированы четыре футболистки сборной:

Дойна Чобану – 2 года;

Думитрица Присэкарь – 1 год;

Надежда Колесниченко – 1 год;

Анастасия Сиволобова – 3 месяца.