Искусственный интеллект может предсказать склонность к лудомании

Исследования ученых показали, что склонность к лудомании можно с высокой точностью предсказать с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Во время исследования использовались данные 1743 игроков онлайн-казино из Великобритании, Испании и Канады.

Важными признаками в прогнозировании оказались частые депозиты во время игры, попытки моментально отыграться и самоисключение.

Ученые отметили, что определенные модели поведения лудоманов универсальны, но в разных странах могут незначительно отличаться.