Макгрегор стал амбассадором криптобукмекера, который сотрудничает с Луисом Суаресом и сборной Аргентины

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Конор Макгрегор стал амбассадором криптовалютного онлайн-казино и букмекера Duelbits.

Контракт предусматривает создание новых игровых форматов с лайв-трансляциями. Во время стримов Макгрегор будет общаться с пользователями и раздавать бонусы.

В рамках этого партнерства Duelbits представит турнир «Race against the Notorious Duel». Первый стрим пройдет 20 мая и начнется в 21:00 мск.

В конце 2023 года амбассадором Duelbits также стал Луис Суарес. В прошлом сезоне криптобукмекер спонсировал «Астон Виллу», а накануне ЧМ-2022 объявил о подписании соглашения со сборной Аргентины.

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