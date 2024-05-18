«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и идет к первому за 48 лет чемпионству. 30.0 – коэффициент на победу перед стартом сезона

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в домашнем матче 29‑го тура со счетом 4:1 и укрепило лидерство в РПЛ.

В составе «бело-голубых» дублем отметился Фабиан Бальбуэна, по голу забили Бителло и Муми Нгамале. Автором единственного забитого мяча «Крыльев» стал Юрий Горшков.

По итогам предыдущего тура РПЛ букмекеры котировали «Динамо» фаворитом чемпионской гонки и предлагали коэффициент 1.55. На «Зенит» давали 3.40, на «Краснодар» – 7.00.

Перед стартом сезона чемпионство «Динамо» шло за 30.0. Фаворитом был «Зенит» за 1.27. На данный момент победа «бело-голубых» идет за 1.30.

Последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.