«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и идет к первому за 48 лет чемпионству. 30.0 – коэффициент на победу перед стартом сезона

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«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в домашнем матче 29‑го тура со счетом 4:1 и укрепило лидерство в РПЛ.

В составе «бело-голубых» дублем отметился Фабиан Бальбуэна, по голу забили Бителло и Муми Нгамале. Автором единственного забитого мяча «Крыльев» стал Юрий Горшков.

По итогам предыдущего тура РПЛ букмекеры котировали «Динамо» фаворитом чемпионской гонки и предлагали коэффициент 1.55. На «Зенит» давали 3.40, на «Краснодар» – 7.00. 

Перед стартом сезона чемпионство «Динамо» шло за 30.0. Фаворитом был «Зенит» за 1.27. На данный момент победа «бело-голубых» идет за 1.30.

Последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.

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8 комментариев
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Динамо с победой, игра сегодня была крутейшая🔥
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Ох, лишь бы не сглазить
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Ура! Победа!!!
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первый тайм на нервах, второй прорвало.
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Нгамале забивает 3 матча подряд в добавленное время!!! Это магия какая-то!!!
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Еще немного, еще чуть-чуть, последний матч, он трудный самый.
Я в Краснодаре победы жду!
Динамо с золотом хочу увидеть!
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Ура! Поздравляю Динамо с победой!💙
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Динамо молодцы, порадовали
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