Opta: шансы «Динамо» на чемпионство выросли до 67%

«Динамо» приблизилось к чемпионскому титулу после разгромной победы над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

Opta Predictor на данный момент дает 67% на то, что «бело-голубые» выиграют чемпионат. Догнать «Динамо» теоретически могут «Зенит» и «Краснодар». Оба клуба проведут свои матчи 29-го тура позднее.

Букмекеры же на чемпионство «Динамо» предлагают коэффициент 1.30, что равняется 77% вероятности.

Матч заключительного тура РПЛ «бело-голубые» проведут с «Краснодаром».