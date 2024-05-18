Opta: шансы «Динамо» на чемпионство выросли до 67%

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«Динамо» приблизилось к чемпионскому титулу после разгромной победы над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

Opta Predictor на данный момент дает 67% на то, что «бело-голубые» выиграют чемпионат. Догнать «Динамо» теоретически могут «Зенит» и «Краснодар». Оба клуба проведут свои матчи 29-го тура позднее.

Букмекеры же на чемпионство «Динамо» предлагают коэффициент 1.30, что равняется 77% вероятности.

Матч заключительного тура РПЛ «бело-голубые» проведут с «Краснодаром». 

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2 комментария
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Какая же эта Opta смешная срань. Рисовали доли процента сначала, когда ужее было очевидно, что шансы неплохие. Теперь выступает в роли капитана очевидности 😎
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Чтобы бы делали без мощной спортивной аналитики.
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