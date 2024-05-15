Манчестер Сити – Вест Хэм: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Стадион Этихад, Манчестер

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Ситуация команд перед матчем

Манчестер Сити демонстрирует великолепную форму, лидируя в турнирной таблице и выиграв 8 последних матчей. Их атака является одной из самых продуктивных в лиге. Вест Хэм, с другой стороны, находится в середине таблицы и испытывает проблемы в обороне, пропустив 14 голов в последних 5 матчах.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Манчестер Сити имеет мощную атакующую линию и демонстрирует стабильные результаты, в то время как Вест Хэм испытывает трудности в защите. Однако, учитывая их последние результаты, Манчестер Сити, скорее всего, будет стремиться к контролю игры, а не к рискованным атакам.

Статистика и ключевые моменты

Манчестер Сити имеет лучшую атаку в лиге, забив 93 гола в 37 матчах.

Вест Хэм пропустил 14 голов за последние 5 матчей, что указывает на проблемы в обороне.

Прогноз

Учитывая мощную атаку Манчестер Сити и проблемы в обороне у Вест Хэма, вероятность того, что обе команды не забьют, весьма высока.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 1.9

Коэффициенты:

П1 – 1,09

Х – 11

П2 – 18

Где смотреть матч Манчестер Сити – Вест Хэм

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