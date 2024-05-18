Коэффициент на золотой дубль «Зенита» вырос до 6.30

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Победы «Динамо» и «Краснодара» сказались на шансах команды Сергея Семака.

Букмекеры обновили котировки по итогам матчей 29-го тура РПЛ в рамках субботней программы. В частности, в линии «Бетсити» на текущий момент чемпионство «Зенита» оценивается коэффициентом 5.00. Поставить на победу команды Сергея Семака в Кубке России можно за 1.26.

Таким образом, экспресс на «золотой дубль» может сыграть по котировке 6.30. Ранее при Сергее Семаке «Зенит» только раз – в сезоне-2019/20 – выигрывал чемпионат и Кубок России.

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