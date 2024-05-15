Брайтон – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Фолмер AMEX Стэдиум, Брайтон

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Ситуация команд перед матчем

Обе команды, Брайтон и Манчестер Юнайтед, имеют различные результаты и силу. Несмотря на домашнее преимущество Брайтона, Манчестер Юнайтед является более сильной командой и имеет больше опыта на высоком уровне.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Брайтон продемонстрировал неплохую игру в последних матчах, но их оборона оставляет желать лучшего. С другой стороны, Манчестер Юнайтед показал некоторую нестабильность, но у них есть сильный атакующий потенциал.

Статистика и ключевые моменты

  • Брайтон в последних пяти матчах забил всего 3 гола и пропустил 10.
  • Манчестер Юнайтед в тот же период забил 8 голов и пропустил также 10.

Прогноз

С учетом силы и статистики обеих команд, вероятно, что Манчестер Юнайтед не сможет преодолеть Брайтон.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.15

Коэффициенты:

  • П1 – 2,15
  • Х – 4,05
  • П2 – 2,95

Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Юнайтед

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Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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