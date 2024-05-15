Брайтон – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: Фолмер AMEX Стэдиум, Брайтон
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Ситуация команд перед матчем
Обе команды, Брайтон и Манчестер Юнайтед, имеют различные результаты и силу. Несмотря на домашнее преимущество Брайтона, Манчестер Юнайтед является более сильной командой и имеет больше опыта на высоком уровне.
Анализ игрового стиля и потенциального исхода
Брайтон продемонстрировал неплохую игру в последних матчах, но их оборона оставляет желать лучшего. С другой стороны, Манчестер Юнайтед показал некоторую нестабильность, но у них есть сильный атакующий потенциал.
Статистика и ключевые моменты
- Брайтон в последних пяти матчах забил всего 3 гола и пропустил 10.
- Манчестер Юнайтед в тот же период забил 8 голов и пропустил также 10.
Прогноз
С учетом силы и статистики обеих команд, вероятно, что Манчестер Юнайтед не сможет преодолеть Брайтон.
Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.15
Коэффициенты:
- П1 – 2,15
- Х – 4,05
- П2 – 2,95
Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Фалмер»