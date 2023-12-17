«Ливерпуль» не забил гол впервые в сезоне. В матче с «МЮ» на безголевую ничью давали 30.00
«Ливерпуль» впервые в сезоне не забил гол.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчетсер Юнайтед» в АПЛ (0:0). Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне не смогла забить.
На то, что будет безголевая ничья можно было поставить за 30.00. Обе команды не забьют – 3.55. На сухой матч «Ман Юнайтед» – 12.00.
«Ливерпуль» идет вторым в таблице с 38 очками, отставание от «Арсенала» всего в один балл.
«МЮ» последним в лигах топ-5 сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75