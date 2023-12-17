«Ливерпуль» не забил гол впервые в сезоне. В матче с «МЮ» на безголевую ничью давали 30.00

«Ливерпуль» впервые в сезоне не забил гол.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчетсер Юнайтед» в (0:0). Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне не смогла забить.

На то, что будет безголевая ничья можно было поставить за 30.00. Обе команды не забьют – 3.55. На сухой матч « » – 12.00.

« » идет вторым в таблице с 38 очками, отставание от «Арсенала» всего в один балл.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«МЮ» последним в лигах топ-5 сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75