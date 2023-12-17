«Ливерпуль» не забил гол впервые в сезоне. В матче с «МЮ» на безголевую ничью давали 30.00

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«Ливерпуль» впервые в сезоне не забил гол.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчетсер Юнайтед» в АПЛ (0:0). Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне не смогла забить.

На то, что будет безголевая ничья можно было поставить за 30.00. Обе команды не забьют – 3.55. На сухой матч «Ман Юнайтед» – 12.00.

«Ливерпуль» идет вторым в таблице с 38 очками, отставание от «Арсенала» всего в один балл. 

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«МЮ» последним в лигах топ-5 сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75

10 комментариев
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Ответ igls54
МЮ - традиционный двухэтажный красный британский автобус.
У МЮ больше половины состава в больничке, как им нужно было играть? В нынешнем положении более чем достойное выступление, Ливерпуль не создал ни одного супер момента, хG накатал чисто по совокупности,
+12
-3
+9
Ливерпулю всегда тяжело с автобусами, а тут у автобуса исполнители достаточно высокого уровня, так что ничего удивительного. Хорошо ещё не пустили какого-нибудь дурака на 80-х в лучших традициях
+6
-2
+4
МЮ - традиционный двухэтажный красный британский автобус.
+6
-4
+2
Ответ MaxB
Ливерпулю всегда тяжело с автобусами, а тут у автобуса исполнители достаточно высокого уровня, так что ничего удивительного. Хорошо ещё не пустили какого-нибудь дурака на 80-х в лучших традициях
Ну раз ливерпуль не может обыграть такую команду, на первой строчке таблицы ему и делать нечего.
+2
0
+2
а сколько всего было: "10:0", " очередные 7:0", "на этот раз 8 закинут", а в итоге даже забить не смогли
+3
-3
0
Забили бы если VAR соизволил повтор руки Шоу в штрафной посмотреть.
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Дефицит состава и спас МЮ от поражения, если была бы основа они бы не вжимались 9 в штрафную, и традиционно получили бы как надо.
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