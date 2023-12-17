«МЮ» последним в топ-5 лиг сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75

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«МЮ» последним в топ-5 лиг сыграл вничью.

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).

Таким образом, команда Эрика тен Хага впервые в сезоне сыграла вничью в рамках чемпионата Англии.

«МЮ» стал последним клубом в пяти ведущих европейских лигах, сыгравшим вничью в этом сезоне.

Ничья перед игрой оценивалась в 6.75.

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9 комментариев
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Судейство конечно петушиное
Ну как так, удаление непонятное, пенку даже не смотрел(хотя такие ставили в других матчах)
мю поздравлять можно
Ну а ливерпулю нужно работать, что бы побеждать такое
+5
-2
+3
Ответ Виталий Ан
До удаления вообще играли на победу).
Просто не повезло и чуть - чуть не хватило :)
+2
0
+2
При всем уважении к Клоппу, но автобусы это больная тема
+1
0
+1
МЮ явно не на победу играл
+1
0
+1
А говорят МЮ Мауриньо автобус)).
+1
0
+1
Ответ real19024ver
Ага, а 30+ ударов по воротам МЮ и 30% владения - это была тактика, чтобы их не злить и опять не пропустить 7. И вообще - МЮ доминировал, вы не понимаете
До удаления вообще играли на победу).
+2
-1
+1
Тоооочно, до сегодняшнего вечера МЮ был самой "не миролюбивой" командой?
Не знаю, опять ли это какой рекорд для них, но хорошо хоть не позорный в этот раз. Выдюжили, против такого заряженного Ливерпуля.
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Ща лысого понесет. Игра мне напомнила матч Барселона Рубин. Но Хак сейчас расскажет про равную игру. И то как они хорошо играли.
Ага, а 30+ ударов по воротам МЮ и 30% владения - это была тактика, чтобы их не злить и опять не пропустить 7.
И вообще - МЮ доминировал, вы не понимаете
+2
-2
0
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