«МЮ» последним в топ-5 лиг сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75

«МЮ» последним в топ-5 лиг сыграл вничью.

« » в гостях сыграл вничью с « » (0:0).

Таким образом, команда впервые в сезоне сыграла вничью в рамках чемпионата Англии.

«МЮ» стал последним клубом в пяти ведущих европейских лигах, сыгравшим вничью в этом сезоне.

Ничья перед игрой оценивалась в 6.75.

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