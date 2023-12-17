«МЮ» последним в топ-5 лиг сыграл вничью. Коэффициент перед матчем с «Ливерпулем» – 6.75
«МЮ» последним в топ-5 лиг сыграл вничью.
«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).
Таким образом, команда Эрика тен Хага впервые в сезоне сыграла вничью в рамках чемпионата Англии.
«МЮ» стал последним клубом в пяти ведущих европейских лигах, сыгравшим вничью в этом сезоне.
Ничья перед игрой оценивалась в 6.75.
«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной
Ну как так, удаление непонятное, пенку даже не смотрел(хотя такие ставили в других матчах)
мю поздравлять можно
Ну а ливерпулю нужно работать, что бы побеждать такое
Не знаю, опять ли это какой рекорд для них, но хорошо хоть не позорный в этот раз. Выдюжили, против такого заряженного Ливерпуля.
И вообще - МЮ доминировал, вы не понимаете