Букмекеры считают, что Махачев уничтожит Порье. А БЕТСИТИ дарит крутой бонус к титульнику – 100 000 рублей новым игрокам

Ислам Махачев в ночь на 2 июня проведет титульный бой против Дастина Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке.

Для Махачева это будет третья защита пояса, который он завоевал в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. Два раза отобрать титул пытался Алекс Волкановски, сначала проигравший решением судей, а потом нокаутированный. С Порье Махачев ранее не встречался.

Россиянин – грандиозный фаворит боя с 1,16 против 5,70 за американского бойца. Досрочная победа Ислама оценена чуть выше – 1,33, а можно поставить на вариант завершения боя. Скажем, кэф на победу Махачеве болевым или удушающим равен 1,90, а за нокаут или ТКО бойца из Махачкалы дают аж 3,75. Коэффициенты на Порье просто огромны: 7,00 на нокаут или ТКО и сумасшедшие 23,0 – на победу Дастина приемом.

Кстати, БЕТСИТИ приготовил к бою крутую акцию – бонус 100 000 рублей новым игрокам!