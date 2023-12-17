У «Удинезе» худший старт в Серии А за 60 лет, в матче с «Сассуоло» ждем голов Берарди за 3.10

«Удинезе» сыграет с «Сассуоло» в Серии А. У команды Габриэле Чоффи худший старт в истории.

За 15 первых туров в чемпионате команда одержала одну победу – повторение результата из сезона-1961/62, когда они вылетели из высшего дивизиона. «Удинезе», набрав 12 очков, опережает идущий 18-м «Эмполи» только по дополнительным показателям.

На то, что команда в итоге вылетит – 2.55.

И сегодня «Удинезе» сыграет дома против «Сассуоло»: у гостей после дисквалификации возвращается лучший бомбардир – Доменико Берарди, забивший в этом сезоне Серии А семь голов, больше в лиге только у Оливье Жиру (8) и Лаутаро Мартинеса (14). Но «Удинезе» для Берарди исторически один из самых неудобных соперников: 15 игр и всего один гол.

Доменико Берарди забьет – 3.10.

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