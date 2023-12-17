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«Ливерпуль» Клоппа забил больше победных на 90+, чем «МЮ» сэра Алекса. Переименуем Ферги-тайм?

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Клоппо-тайм.

В прошлые выходные «Ливерпуль» вытащил очередной матч в добавленное время: Харви Эллиотт забил «Кристал Пэлас» на 91-й минуте. Это забросило команду Клоппа на первое место в Премьер-лиге. А немец обошел самого сэра Алекса Фергюсона по победным голам на 90+.

Да, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона забил 16 таких голов в АПЛ, а у «Ливерпуля» Клоппа уже 17. Неужели придется переименовывать Ферги-тайм?

«Ливерпуль» Клоппа чаще всех в АПЛ вырывает матчи в добавленное время

Клопп пришел в АПЛ в октябре 2015-го. С тех пор «Ливерпуль» – лидер лиги по победным голам в добавленное ко второму тайму время. Ближайших преследователей из «Тоттенхэма» обошли сразу на четыре мяча.

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🔴 17 победных голов на 90+ минутах – это 34 очка в таблицу (+2 очка за каждый). Сюда можно приплюсовать еще пять голов, которые принесли ничью. Получается, умение дожимать на последних минутах принесло «Ливерпулю» 39 очков за восемь с половиной сезонов.

🔴 Суммарно «Ливерпуль» Клоппа забил в добавленное ко второму тайму время 43 гола – тоже лучший показатель в Премьер-лиге с октября 2015-го. Но тут у «Арсенала» и «Манчестер Сити» отставание не такое внушительное – у обеих команд по 42 мяча.

🔴 Забавно, что эти 17 победных голов забили игроки всех амплуа. Да, больше всего у нападающих – восемь голов (у Мане и Ориги – по два). Но забивали и защитники Клаван и Трент, и полузащитники Милнер и Лаллана. Есть и автогол соперника – не повезло Тоби Алдервейрелду. 

И вы же не забыли про гол Алиссона «Вест Бромвичу» в 2021 году?

А ведь лидер по победным голам на 90+ не Клопп и не сэр Алекс

Рекордсмен Премьер-лиги по победным в добавленное время – Арсен Венгер. А Клопп и Фергюсон даже не вторые. Уступили Дэвиду Мойесу.

🔴 Для Венгера голы на последних минутах – скорее черта кризисной эпохи. Всего 6 из 21 забиты до переезда на «Эмирейтс» (то есть до сезона-2006/07). «Непобедимые» обычно справлялись в основное время, зато позднему «Арсеналу» часто приходилось дожимать в последний момент. 

После ухода Арсена «канониры» забили всего 7 таких голов. Из них 5 – в 2023-м календарном году. Получается, Микель Артета действительно прививает команде чемпионский характер?

🔴 Еще веселее ситуация с Дэвидом Мойесом. Он действительно король решающих голов на последних минутах. Его команды забили 20, но и пропустили 12 раз – это антирекорд Премьер-лиги. Как раз после гола Эллиотта с ним по этому неприятному показателю сравнялся Рой Ходжсон.

🔴 Кстати, Фергюсон благодаря голам в добавленное время выиграл 16 игр, а проиграл всего одну – как раз «Арсеналу» Арсена Венгера в 2007-м году. Тогда Тьерри Анри забил на 93-й минуте. У Клоппа таких игр уже две – 3:4 от «Борнмута» в сезоне-2016/17 и 1:2 от «Тоттенхэма» минувшей осенью.

У «канониров» есть еще одно приятное достижение: лондонский клуб – последний, кто дожал «Ливерпуль» на «Энфилде» на 90+ минутах. В 2012 году победный мяч забил Робин Ван Перси.

«Энфилд» подтверждает свою негостеприимность. Тут забили 28 голов в добавленное время, но 22 из них оформил «Ливерпуль», а гости не отличались, как вы уже поняли, больше 10 лет.

🔴 Что же делаем с Ферги-тайм? Теперь это Клоппо-тайм? Или вообще Арсен-тайм? 

В пользу Юргена есть серьезный аргумент.

«Арсенал» Венгера забил 21 гол в добавленное время за 828 матчей, «МЮ» Фергюсона свои 16 – за 810, команды Мойеса – за 675. «Ливерпулю» Клоппа на 17 победных голов потребовалось всего 310 игр.

Правда, и добавлять минут стали больше – так что Юргену чуть проще набивать статистику.  

🔴 «Арсенал» лидирует и по общему количеству голов после 90-й минуты, но по победным у «Ливерпуля» отрыв.

Обратим внимание, что «Ливерпуль» забил 26 победных голов в добавленное время за 23 сезона до прихода Клоппа. И 17 – за восемь с половиной сезонов с Юргеном. Влияние немецкого тренера очевидно.

В этом сезоне «Ливерпуль» – короли камбэков

В сезоне-2023/24 «Ливерпуль» набрал уже 18 очков в матчах, в которых команда уступала в счете – 5 побед и 3 ничьи. У ближайшего преследователя – «Брайтона» – на 6 очков меньше. Отыграться не получилось только один раз – когда вдевятером пропустили от «Тоттенхэма» на 96-й минуте.

Если смотреть по календарному году: «Ливерпуль» набрал 24 очка в матчах, в которых проигрывал в счете, ближайшие преследователи – «Кристал Пэлас» (16 после камбэка с «Сити»), «Арсенал» и «Вест Хэм» – по 15. 

Во многом такая статистика – отражение и проблем команды Клоппа. «Красные» слишком часто пропускают первыми.

Во время перерыва на сборные Opta поделилась красноречивой деталью: с начала прошлого сезона «Ливерпуль» пропускал первым в 28 из 63 игр во всех турнирах – то есть почти в половине матчей (44,4%). В этом сезоне так же часто вынуждены отыгрываться только две команды – новички АПЛ «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед».

Команда проигрывает? Самое время собраться и устроить камбэк. «Ливерпуль» Клоппа в этом действительно хорош.

Как Клопп спасает матчи? Помогают тренировки, болельщики, а теперь еще и замены

Подсчитывали, что за пятилетку с 2016-го по 2021 год команда, которая открывала счет в АПЛ, побеждала в 65,3% игр. Этот «Ливерпуль» капитально рушит статистику. Соперники побеждают лишь в 14,2% случаев, когда выходят вперед.

В чем секрет волевых побед Клоппа?

🔴  Во-первых, часто решает магия «Энфилда», но для ее создания Юрген приложил массу усилий. С первых же дней работы в «Ливерпуле» он настраивал болельщиков: «Нам нужно перестать сомневаться и начать верить». Но даже после этих слов много кто уходил со стадиона на последних минутах.

Тогда тренер пристыдил фанатов – заявил, что его бесит такое поведение. Буквально в первом же матче после этих слов «Ливерпуль» проигрывал дома «Вест Брому». Никто не ушел, а Дивок Ориги сравнял на 96-й минуте. После матча Клопп повел весь состав благодарить трибуны за поддержку.

В тот момент фаны соперников смеялись, что «Ливерпуль» празднует ничью с «Вест Бромвичем», но уже в том сезоне мы увидели несколько выдающихся камбэков: 3:3 с «Арсеналом», 5:4 с «Норвичем» и, конечно, 4:3 с «Боруссией» в Лиге Европы. Гораздо проще отыграться, если весь стадион верит в то, что это возможно. 

🔴 Во-вторых, во время чемпионского сезона-2019/20 просочилась информация, что у «Ливерпуля» есть целое тренировочное упражнение, направленное на отработку стрессовых ситуаций, в которых команда уступает в счете и необходимо отыгрываться.

Футболисты делятся на две команды: в одной 11 человек, в другой – 9. Состав, играющий в меньшинстве, изначально проигрывает в два мяча. Задача – сравнять счет, а еще лучше победить. Для этого нужна высокая интенсивность, быстрые и правильные решения и выдающаяся физика. Это ключевые качества для штурма.

Это вписывается в недавний камбэк против «Ньюкасла»: там было всего 10 на 11, так что футболисты «Ливерпуля» просто попали в отработанную ситуацию и сделали то, к чему готовились.

🔴 Но в этом сезоне «Ливерпуль» еще и образцово накатывает в концовках:

Главный фактор  – замены Клоппа. У тренера всегда есть варианты, кем усилить атаку: в составе сразу пять качественных форвардов и несколько ориентированных на атаку полузащитников.

Как итог – в 10 из 36 голов «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ напрямую (гол или ассист) поучаствовали игроки, вышедшие на замену. С учетом всех турниров запасные причастны к 16 мячам. Главные джокеры – Харви Эллиот (1+2 в АПЛ) и Дарвин Нуньес (2+2 в АПЛ).

Эти парни умеют дожимать.

Знаете, как зародилось Ферги-тайм?

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Фото: Gettyimages/Alex Livesey / Staff, Shaun Botterill / Staff, Gary M. Prior / Staff, Stu Forster / Staff, Justin Setterfield / Staff, Matt McNulty / Freier Fotograf

25 комментариев
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Ответ Isa Babaev
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
Справедливости ради, раньше и компенсировали по 3-4 минуты
+35
-4
+31
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед
Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
+44
-15
+29
Ответ Isa Babaev
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
Так достаточно было одного финала ЛЧ, чтобы это стало Ферги тайм.
+31
-2
+29
Какой же Клопп всëоставляющийнапоследниймомент
+15
-4
+11
Ответ therealgreenman
При всем уважении к Клоппу, но ему до САФа ещё очень далеко, не коем образом не приуменьшаю заслуги немца и то откуда он вытащил Ливерпуль, но нельзя сравнивать две разные эпохи… И вообще откуда мода такая сравнивать разные эпохи? Месси, Роналду - Марадона, Пеле например. Каждый мастер своего дела в своего время, при определённом прогрессе, пройдёт условных 80 лет и прогресс улетит вперёд и будут игроки на три головы сильнее Месси, Роналду, Марадоны, Пеле, но это не сделает их величии менее важным в их ремесле, в эпохах этих четверых тоже были десятки кудесников мяча, но у каждого свой путь и свой финал, сравнивайте хотя бы пожалуйста тех кто играл или работал в одно время, а не в разные эпохи…
призываешь не сравнивать и тут же говоришь, что Клоппу далеко до Фергюсона
+7
-1
+6
Режим душнилы ON: Термин Ферги-тайм появился после финала Бавария-МЮ, а не после всяких этих подсчетов.
Режим душнилы OFF
+11
-6
+5
Ответ therealgreenman
При всем уважении к Клоппу, но ему до САФа ещё очень далеко, не коем образом не приуменьшаю заслуги немца и то откуда он вытащил Ливерпуль, но нельзя сравнивать две разные эпохи… И вообще откуда мода такая сравнивать разные эпохи? Месси, Роналду - Марадона, Пеле например. Каждый мастер своего дела в своего время, при определённом прогрессе, пройдёт условных 80 лет и прогресс улетит вперёд и будут игроки на три головы сильнее Месси, Роналду, Марадоны, Пеле, но это не сделает их величии менее важным в их ремесле, в эпохах этих четверых тоже были десятки кудесников мяча, но у каждого свой путь и свой финал, сравнивайте хотя бы пожалуйста тех кто играл или работал в одно время, а не в разные эпохи…
тут же никто их не сравнивает, здесь статистика, по которой у ливерпуля клоппа больше таких голов чем у мю сэра, вот и всё)
+4
0
+4
Ответ Isa Babaev
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
Только о голах в ворота Баварии помнят и через 25 лет, а о голах Клоппа?
В статистике цифры за клоппом, а в памяти людей за ферги.😉
+7
-4
+3
Кстати, Фергюсон благодаря голам в добавленное время выиграл 16 игр, а проиграл всего одну – как раз «Арсеналу» Арсена Венгера в 2007-м году. Тогда Тьерри Анри забил на 93-й минуте.
---------------------------------
Там еще и другой раритет случился - Анри забил этот гол головой, что с ним случалось нечасто и в Арсенале, и в сборной.
+2
0
+2
Ответ Алексей Минеев
Справедливости ради, раньше и компенсировали по 3-4 минуты
Так много начали только с этого сезона
+4
-2
+2
Ответ Isa Babaev
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
Но, напоминаю, не в 4 раза больше добавленного времени.
+2
0
+2
Что бы забить победный в добавленное время, надо к этому моменту не вести в счёте, так что эту статистику можно трактовать по-разному.
+1
0
+1
"Добавлять стали больше" - это очень важно. В сущности, надо бы считать показатель гол/минуты, только откуда его взять? Ну, а гол Алиссона, который вывел Ливер в ЛЧ на последних секундах сезона АПЛ, - это уже эпос.
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Ещё пара сезонов и Локо Галактионова их перескочит. Гала-тайм, получается?)
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офигенная стата. спасибо
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Ответ Knife707
Какой же Клопп всëоставляющийнапоследниймомент
Прокрастинатор)
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Так то есть и вторая версия от куда взялся "Ферги-тайм", САФ пожаловался как-то, что мало добавляют времени и добавлять стали больше)
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Ответ Isa Babaev
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
Не совсем так, сейчас по 5 минут добавляют. А бывает и по 9-10. Так что сложно сопоставить, это как раньше два очка давали за победу, сейчас три. А потом сравнивают и видят что сейчас по сто очков за сезон собирают. Но в любом случае, пора называть это Клопп-тайм, новая эпоха, новые герои. А Ферги основатель движения))
+2
-2
0
Ответ Isa Babaev
У Клоппа в 4 раза меньше игр чем у Ферги, но уже больше таких побед Все таки переоцененная и мифологизированная вещь этот Ферги тайм
Величие всегда обрастает мифами
0
0
0
Ответ Алексей Минеев
Справедливости ради, раньше и компенсировали по 3-4 минуты
И в среднем за матч забивали меньше
0
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0
А сколько титулов им это принесло в сравнении с САФом чтоб причина переименовывать была?)
+5
-5
0
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