«Ливерпуль» Клоппа забил больше победных на 90+, чем «МЮ» сэра Алекса. Переименуем Ферги-тайм?

Клоппо-тайм.

В прошлые выходные «Ливерпуль» вытащил очередной матч в добавленное время: Харви Эллиотт забил «Кристал Пэлас» на 91-й минуте. Это забросило команду Клоппа на первое место в Премьер-лиге. А немец обошел самого сэра Алекса Фергюсона по победным голам на 90+.

Да, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона забил 16 таких голов в АПЛ, а у «Ливерпуля» Клоппа уже 17 . Неужели придется переименовывать Ферги-тайм?

«Ливерпуль» Клоппа чаще всех в АПЛ вырывает матчи в добавленное время

Клопп пришел в АПЛ в октябре 2015-го. С тех пор «Ливерпуль» – лидер лиги по победным голам в добавленное ко второму тайму время. Ближайших преследователей из «Тоттенхэма» обошли сразу на четыре мяча.

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🔴 17 победных голов на 90+ минутах – это 34 очка в таблицу (+2 очка за каждый). Сюда можно приплюсовать еще пять голов, которые принесли ничью. Получается, умение дожимать на последних минутах принесло «Ливерпулю» 39 очков за восемь с половиной сезонов.

🔴 Суммарно «Ливерпуль» Клоппа забил в добавленное ко второму тайму время 43 гола – тоже лучший показатель в Премьер-лиге с октября 2015-го . Но тут у «Арсенала» и «Манчестер Сити» отставание не такое внушительное – у обеих команд по 42 мяча.

🔴 Забавно, что эти 17 победных голов забили игроки всех амплуа. Да, больше всего у нападающих – восемь голов (у Мане и Ориги – по два). Но забивали и защитники Клаван и Трент, и полузащитники Милнер и Лаллана. Есть и автогол соперника – не повезло Тоби Алдервейрелду.

И вы же не забыли про гол Алиссона «Вест Бромвичу» в 2021 году?

А ведь лидер по победным голам на 90+ не Клопп и не сэр Алекс

Рекордсмен Премьер-лиги по победным в добавленное время – Арсен Венгер . А Клопп и Фергюсон даже не вторые. Уступили Дэвиду Мойесу.

🔴 Для Венгера голы на последних минутах – скорее черта кризисной эпохи. Всего 6 из 21 забиты до переезда на «Эмирейтс» (то есть до сезона-2006/07). «Непобедимые» обычно справлялись в основное время, зато позднему «Арсеналу» часто приходилось дожимать в последний момент.

После ухода Арсена «канониры» забили всего 7 таких голов. Из них 5 – в 2023-м календарном году. Получается, Микель Артета действительно прививает команде чемпионский характер?

🔴 Еще веселее ситуация с Дэвидом Мойесом. Он действительно король решающих голов на последних минутах. Его команды забили 20, но и пропустили 12 раз – это антирекорд Премьер-лиги. Как раз после гола Эллиотта с ним по этому неприятному показателю сравнялся Рой Ходжсон.

🔴 Кстати, Фергюсон благодаря голам в добавленное время выиграл 16 игр, а проиграл всего одну – как раз «Арсеналу» Арсена Венгера в 2007-м году. Тогда Тьерри Анри забил на 93-й минуте. У Клоппа таких игр уже две – 3:4 от «Борнмута» в сезоне-2016/17 и 1:2 от «Тоттенхэма» минувшей осенью.

У «канониров» есть еще одно приятное достижение: лондонский клуб – последний, кто дожал «Ливерпуль» на «Энфилде» на 90+ минутах. В 2012 году победный мяч забил Робин Ван Перси.

«Энфилд» подтверждает свою негостеприимность. Тут забили 28 голов в добавленное время, но 22 из них оформил «Ливерпуль», а гости не отличались, как вы уже поняли, больше 10 лет.

🔴 Что же делаем с Ферги-тайм? Теперь это Клоппо-тайм? Или вообще Арсен-тайм?

В пользу Юргена есть серьезный аргумент.

«Арсенал» Венгера забил 21 гол в добавленное время за 828 матчей, «МЮ» Фергюсона свои 16 – за 810, команды Мойеса – за 675. «Ливерпулю» Клоппа на 17 победных голов потребовалось всего 310 игр.

Правда, и добавлять минут стали больше – так что Юргену чуть проще набивать статистику.

🔴 «Арсенал» лидирует и по общему количеству голов после 90-й минуты, но по победным у «Ливерпуля» отрыв.

Обратим внимание, что «Ливерпуль» забил 26 победных голов в добавленное время за 23 сезона до прихода Клоппа. И 17 – за восемь с половиной сезонов с Юргеном. Влияние немецкого тренера очевидно.

В этом сезоне «Ливерпуль» – короли камбэков

В сезоне-2023/24 «Ливерпуль» набрал уже 18 очков в матчах, в которых команда уступала в счете – 5 побед и 3 ничьи. У ближайшего преследователя – «Брайтона» – на 6 очков меньше. Отыграться не получилось только один раз – когда вдевятером пропустили от «Тоттенхэма» на 96-й минуте.

Если смотреть по календарному году: «Ливерпуль» набрал 24 очка в матчах, в которых проигрывал в счете, ближайшие преследователи – «Кристал Пэлас» (16 после камбэка с «Сити»), «Арсенал» и «Вест Хэм» – по 15.

Во многом такая статистика – отражение и проблем команды Клоппа. «Красные» слишком часто пропускают первыми.

Во время перерыва на сборные Opta поделилась красноречивой деталью: с начала прошлого сезона «Ливерпуль» пропускал первым в 28 из 63 игр во всех турнирах – то есть почти в половине матчей (44,4%). В этом сезоне так же часто вынуждены отыгрываться только две команды – новички АПЛ «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед».

Команда проигрывает? Самое время собраться и устроить камбэк. «Ливерпуль» Клоппа в этом действительно хорош.

Как Клопп спасает матчи? Помогают тренировки, болельщики, а теперь еще и замены

Подсчитывали, что за пятилетку с 2016-го по 2021 год команда, которая открывала счет в АПЛ, побеждала в 65,3% игр. Этот «Ливерпуль» капитально рушит статистику. Соперники побеждают лишь в 14,2% случаев, когда выходят вперед.

В чем секрет волевых побед Клоппа?

🔴 Во-первых, часто решает магия «Энфилда», но для ее создания Юрген приложил массу усилий. С первых же дней работы в «Ливерпуле» он настраивал болельщиков: «Нам нужно перестать сомневаться и начать верить». Но даже после этих слов много кто уходил со стадиона на последних минутах.

Тогда тренер пристыдил фанатов – заявил, что его бесит такое поведение. Буквально в первом же матче после этих слов «Ливерпуль» проигрывал дома «Вест Брому». Никто не ушел, а Дивок Ориги сравнял на 96-й минуте. После матча Клопп повел весь состав благодарить трибуны за поддержку.

В тот момент фаны соперников смеялись, что «Ливерпуль» празднует ничью с «Вест Бромвичем», но уже в том сезоне мы увидели несколько выдающихся камбэков: 3:3 с «Арсеналом», 5:4 с «Норвичем» и, конечно, 4:3 с «Боруссией» в Лиге Европы. Гораздо проще отыграться, если весь стадион верит в то, что это возможно.

🔴 Во-вторых, во время чемпионского сезона-2019/20 просочилась информация, что у «Ливерпуля» есть целое тренировочное упражнение, направленное на отработку стрессовых ситуаций, в которых команда уступает в счете и необходимо отыгрываться.

Футболисты делятся на две команды: в одной 11 человек, в другой – 9. Состав, играющий в меньшинстве, изначально проигрывает в два мяча. Задача – сравнять счет, а еще лучше победить. Для этого нужна высокая интенсивность, быстрые и правильные решения и выдающаяся физика. Это ключевые качества для штурма.

Это вписывается в недавний камбэк против «Ньюкасла»: там было всего 10 на 11, так что футболисты «Ливерпуля» просто попали в отработанную ситуацию и сделали то, к чему готовились.

🔴 Но в этом сезоне «Ливерпуль» еще и образцово накатывает в концовках:

Главный фактор – замены Клоппа. У тренера всегда есть варианты, кем усилить атаку: в составе сразу пять качественных форвардов и несколько ориентированных на атаку полузащитников.

Как итог – в 10 из 36 голов «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ напрямую (гол или ассист) поучаствовали игроки, вышедшие на замену. С учетом всех турниров запасные причастны к 16 мячам. Главные джокеры – Харви Эллиот (1+2 в АПЛ) и Дарвин Нуньес (2+2 в АПЛ).

Эти парни умеют дожимать.

Фото: Gettyimages/Alex Livesey / Staff, Shaun Botterill / Staff, Gary M. Prior / Staff, Stu Forster / Staff, Justin Setterfield / Staff, Matt McNulty / Freier Fotograf