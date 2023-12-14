Сергей Дурасов уверен, что «Ливерпуль» забьет «МЮ» минимум 3 мяча: «Энфилд» съест «Юнайтед», для меня все очевидно»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что команда Юргена Клоппа одержит уверенную победу.

«Я как-то был на игре «Манчестера» и «Ливерпуля», я видел это своими глазами, это совершенно точно матч, где физическое состояние игроков, последние результаты и турнирное положение не имеет никакого значения. Принципиальнее соперника для обеих команд просто не существует.

Например, в прошлом матче «Ливерпуль» дома разгромил «дьяволов» со счетом 7:0, в итоговой таблице оказался ниже, но для болельщиков «Ливерпуля» такая победа иногда важнее попадания в Лигу Чемпионов.

В последних 10 официальных матчах этих команд хозяева проигрывали лишь дважды, и оба раза это был не «Ливерпуль».

Меньше «Ливерпуля» в АПЛ никто не пропустил, а забил больше только «Сити». У «МЮ» вообще отрицательная разница мячей и две игры без голов.

Для меня все очевидно, «Энфилд» съест соперника, индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 мячей. Все к этому идёт», – считает Дурасов.

Игра состоится 17 декабря, начало – в 19:30 мск.

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