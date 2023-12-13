10 подкупов судей и один договорняк = штраф 1,8 млн рублей. Приговор экс-директору «Чайки»

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян признался на суде, что подкупал судей и организовывал договорные матчи во Второй лиге. Но остался на свободе.

Что произошло?

Дело Баяна состояло из 11 эпизодов по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Речь об организации договорных матчей, подкупе судей, тренера и игроков соперника. В ходе прений, которые начались 15 ноября в Воронежском районном суде, экс-директор «Чайки» частично признал вину. Сегодня – признал ее полностью. Дело рассматривали в Воронеже, чтобы не было давления на суд в Краснодарском крае или Ростовской области.

Как сообщает RT, ссылающейся на телеграм-канал «Мутко против», Баян признался, что организовал договорной матч и лично подкупил десять арбитров, включая Романа Сафьяна (главный), Андрея Гурбанова и Сергея Каруненко (оба – линейные) – судей, который сейчас работают на матчах Премьер-лиги. В списке есть еще Антон Фролов и Александр Чекалин, которые продолжают работать на матчах Кубка России.

Почему судей не отстранили?

Отмечается, что все три арбитра пошли на сделку со следствием и дали показания. Также прокуратура пришла к выводу: у них не было договоренности обеспечивать результат, а деньги переводились уже после матча в качестве благодарности за отработанную игру.

«Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела «Чайки», – объяснил Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев «СЭ». – В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола. Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства».

Что за матчи?

Баян с августа 2018-го по 15 апреля 2019-го «предлагал судьям за денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей отступить от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша «Чайки» в 10 матчах.

Кроме того, в мае 2019 года Баян дал 500 тысяч рублей главному тренеру «Черноморца» Хазарету Дышекову за проигрыш «Чайке». Дышеков принял предложение и убедил шестерых футболистов «Черноморца» сдать матч. Клуб из Песчанокопского в итоге победил со счетом 3:1. В феврале 2022 года суд признал вину тренера новороссийского клуба и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, а игроков – на сумму от 290 до 350 тысяч рублей.

«Это считалось нормой, было, есть и, я так думаю, будет всегда»

Финал разбирательства – приговор Баяну.

За десять эпизодов подкупа судей и один договорной матч его оштрафовали на 1,8 миллиона рублей . Хотя прокуратура предлагала более жесткое наказание: шесть лет колонии-поселения, штраф в 150 тысяч рублей и отстранение от спортивной деятельность на 2,5 года.

Баян не планирует обжаловать решение суда и думает о другой деятельности.

«Я даже к спорту не хочу отношения иметь, просто хочется работать в другой отрасли, спокойно содержать свою семью.

Этими своими действиями я не причинил никакого вреда никому, ни государству, никаким людям, наверное, только моральные страдания футбольным арбитрам, которые брали эти деньги, потом говорили тут, что это все неправильно, но так никто ничего и не вернул. Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать со мной или без меня.

Это считалось нормой, было, есть и, я так думаю, будет всегда. Это неискоренимо, в порядке вещей. Все этим занимаются, все это знают, я думал, что это нормально. Но, после того как началось это уголовное дело, понятно, что это все неправильно и этого делать не надо».

Фото: vk.com/chaykafc; РИА Новости/Виталий Тимкив