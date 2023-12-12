«Аль-Наср» Роналду и «Интер Майами» Месси встретятся 1 февраля. Букмекеры назвали фаворита

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«Интер Майами» объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».

Игра с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, состоится 1 февраля 2024 года.

Португалец впервые с января 2023-го может встретиться на поле с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси. Тогда «Аль-Наср» проиграл «ПСЖ» в товарищеском матче со счетом 4:5.

БЕТСИТИ открыл линию на новую встречу Месси и Роналду. «Интер Майами» идет фаворитом за 2.46, поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 2.60.

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