«Аль-Наср» Роналду и «Интер Майами» Месси встретятся 1 февраля. Букмекеры назвали фаворита
«Интер Майами» объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».
Игра с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, состоится 1 февраля 2024 года.
Португалец впервые с января 2023-го может встретиться на поле с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси. Тогда «Аль-Наср» проиграл «ПСЖ» в товарищеском матче со счетом 4:5.
БЕТСИТИ открыл линию на новую встречу Месси и Роналду. «Интер Майами» идет фаворитом за 2.46, поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 2.60.