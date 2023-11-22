«Сочи» пропустил от «Сибири» не более двух шайб в 8 из 10 последних матчей. Тренд продлится за 2.60

Теги Сибирь КХЛ Ставки на спорт Сочи Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Сибирь» примет «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В 8 из 10 последних личных встреч сибиряки забросили максимум две шайбы. Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2,5 идет с коэффициентом 2.60.

Поставить на победу хозяев можно за 1.73. Успех «Сочи» оценивается в 4.20, ничья – за 4.40.

Матч состоится 22 ноября и начнется в 15:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
СИБИРЬ НАДО ПОБЕЖДАТЬ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий