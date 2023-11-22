«Сочи» пропустил от «Сибири» не более двух шайб в 8 из 10 последних матчей. Тренд продлится за 2.60

«Сибирь» примет «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В 8 из 10 последних личных встреч сибиряки забросили максимум две шайбы. Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2,5 идет с коэффициентом 2.60.

Поставить на победу хозяев можно за 1.73. Успех «Сочи» оценивается в 4.20, ничья – за 4.40.

Матч состоится 22 ноября и начнется в 15:30 мск.

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