Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу

Признание.

Четырехкратный чемпион России Александр Бухаров завершил карьеру в апреле 2019-го, в 34 года.

И только через четыре с лишним года так подробно рассказал о проблемах, с которыми боролся долгие годы параллельно. Нападающий страдал от игровой зависимости.

Бухаров признавался: еще ребенком крал деньги у мамы. Азартные игры затянули в «Рубине»

Известно о сложностях Бухарова стало в «Рубине», но корни намного глубже.

«С восьми лет, в детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку. Потом признался, когда начал хорошо зарабатывать: «Мам, я у тебя всю жизнь деньги крал». Она не поверила», – признавался он в интервью «Матч ТВ».

В 2010-м Александр играл за «Рубин», он был уже двукратным чемпионом России. В середине мая РПЛ встала на паузу для ЧМ-2010. Тогда же появилась новость: Бухаров выиграл $20 тысяч (по другим данным – в два раза больше) на покерном турнире Poker Stars Sunday Million – с приличной конкуренцией из 8200 игроков. Он участвовал под ником «Тимур Валеев», провел за игрой более 11 часов – с 22:30 до 11:00 – и дошел до финального стола.

«У нас сейчас отпуск. Значит, есть время, а главное – возможность провести ночь без сна. Компанию мне составил защитник «Ак Барса» Андрей Первышин», – пояснял тогда 25-летний Бухаров «Спорт-Экспрессу».

В 2018-м он рассказывал «Бизнес Онлайн»: «В Казани проходили турниры, когда еще в покер можно было играть в открытых клубах, но грань все равно не переходил. Был азарт, но удавалось себя в нужный момент останавливать, что-то даже получилось выигрывать».

Айрат Шамилов, руководитель отдела спорта «Бизнес Онлайн», вспоминал: «К Бухарову в Казани всегда хорошо относились, поддерживали, особенно в последние годы, сочувствовали после травм. При этом не было секретом, что он играет в покер, тратит много денег впустую. К тому же он создавал впечатление доброго человека – по всей видимости, он такой и есть на самом деле».

Летом 2010-го форварда за 12 миллионов евро купил «Зенит». «Коммерсант» писал о двух миллионах евро в год зарплаты.

Увлекся покером серьезно, когда кис в «Зените». Вел жизнь одинокого холостяка, остановить было некому

В 2011-м в интервью сайту «Зенита» Бухаров опровергал зависимость: «Про покер – это какой-то бред. Да, был аккаунт, зарегистрированный на моего друга. Однажды он попросил меня сыграть, и я случайно выиграл, занял шестое место в турнире. Об этом сразу написали и до сих пор думают, что я этим регулярно занимаюсь. И откуда они берут 500 часов? Я не понимаю. В покер я уже давно не играю, у меня попросту нет на это времени».

Однако через год стало известно, что Бухаров под ником Timur Valeev занял пятое место в Sunday Warm-Up на Poker Stars – и выиграл $35 тысяч. Не очень-то похоже на случайность, правда?

Александр забил четыре гола за «Зенит» в сезоне-2010 и еще шесть – в переходном чемпионате. В 2011-м он рассказывал: «Последние полгода я вообще прихожу с тренировки домой и больше никуда не выхожу — стараюсь быть дома и нигде не появляться. Физическая форма — как одна из причин».

А потом признавался, что навязчивой стала мысль о возвращении в «Рубин». И летом 2012-го стороны были близки к этому, но ничего не вышло: «Меня окончательно накрыло. Самое сложное было не играть. Ты тренируешься, выполняешь все требования, стараешься, а шанса не получаешь, вся твоя работа начинается казаться бессмысленной».

Бухаров признавался, что тренировался спустя рукава. Тогда покера в жизни стало намного больше: «После тренировок шел домой и сидел там один. В какой-то момент время стало уходить на покер. В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны».

Телеграм-канал «Дай ударить» рассказывал, что в 2012-м в матче «Алания» – «Зенит» Лучано Спаллетти собирался выпустить Бухарова на замену, но игрок так увлекся покером на айпаде, что не услышал голоса тренера. Пришлось выходить Луке Джорджевичу, а Бухаров появился на три минуты в самом конце.

Бухаров в «Коммент.Шоу» эту историю опроверг, но в целом признался, что жизнь уходила из-под контроля: «На скамейке невозможно было играть в покер. История раскрутилась – оказывается, я там уже и на скамейке играл. Образ жизни у меня был одинокого холостяка. Все неудачи на профессиональном поприще компенсировал в другой сфере».

Шумный инцидент в петербургском аэропорту «Пулково» при всех этих обстоятельствах вписывается в историю логичнее. «Фонтанка» писала, что Бухаров разбил бокал, тушил сигарету о ковер вип-зала аэропорта и приставал к сотрудницам.

«Трибуны стали давить еще больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как еще-то? – злился форвард. – Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат». Это была самая настоящая безнадега. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного – окончания контракта с «Зенитом». Думал, что сразу настанет облегчение».

При этом Александр не винит за тот период тренера: и сейчас признается, что отношения с Лучано Спаллетти у него были великолепные, что все шансы ему предоставляли.

«Зенит» – ссадина на моей карьере. Рана. Лечу ее и возвращаться в те времена не хочу. Во время переговоров с «Зенитом» звали в «Вольфсбург». Но я выбрал Россию. Жалеть бессмысленно. Надо было вообще в Казани оставаться», – резюмировал он в интервью «Чемпионату» в 2015-м.

После «Зенита» все равно играл, но зависимости, кажется, уже нет

В 2020-м, уже после завершения карьеры, об Александре написал Betting Insider: «Бухаров практически ежедневно принимает участие в турнирах по онлайн-покеру и с 19 августа сыграл более 1100 турниров, а его «прибыль» равняется сумме в минус 27 000 долларов (статистика Бухарова с GGпокерок)».

Тогда приводили цитату одного из профессиональных игроков в покер: «Бухаров прикольный. Бывало сидим, катаем с ним утром в субботу, долго катаем, и тут он вдруг: «Блин, на игру же пора». «Было такое», – подтвердил Бухаров в «Коммент.Шоу».

Под финиш карьеры у Александра был еще один футбольный пик: он перезагрузился в «Ростове» и «Рубине», выигрывал серебряные медали, помогал ростовчанам попасть в Лигу чемпионов, забивал в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед», вернулся даже в сборную России – забил бельгийцам в Сочи за несколько месяцев до Кубка конфедераций, а на главном турнире перед ЧМ выходил во всех трех матчах.

Форвард характеризовал реабилитацию как полное изменение себя.

Чтобы восстановиться от лудомании, Бухарову пришлось пройти рехаб: «Без этого я бы не смог. Вообще, если взять статистику, только у трех или пяти зависимых людей из ста получается избавиться от проблемы. У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог. [Обычный день выглядит] как в армии, наверное. Плюс ты работаешь над собой, над своими чувствами. В основном много пишешь, прорабатываешь все». Оказывается, три года после карьеры Александр боролся с этой проблемой.

«Не самая приятная для меня страница, но я должен об этом сказать. Если об этом кто-то узнает – может не совершить тех же ошибок.

Помогли родственники, друзья. Они прекрасно видели, что у меня проблемы. Я сижу дома, ничего не делаю и целыми днями играю в азартные игры, в покер. Это дошло до того, что я стал эмоционально себя плохо чувствовать. Семья уехала – и я изолировался на полтора года, чтобы решить проблему с игрой».

Бухаров говорит, что теперь играть не возникает даже желания. Максимум – шахматы или Counter-Strike.

Но страх все равно никуда не ушел.

«Нужно работать над собой, чтобы болезнь не прогрессировала. Я в любой момент могу сорваться и опять прийти к прошлому образу жизни. Не хочу этого, там очень страшно. Делаю все, чтобы не возвращаться туда.

Тренировать – один из способов получать те чувства, которые мне необходимы. Зависимость – болезнь чувств в первую очередь, тренировки помогают их восполнить».

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин, Александр Вильф, Антон Денисов; Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press