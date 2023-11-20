Последний шаг на ЕВРО-2024 для сборной Казахстана

Так сложилась ситуация в турнирной таблице группы Н квалификации ЕВРО-2024, что сборная Дании за тур до финиша уже обеспечила себе путевку в Германию.

За вторую в очном противостоянии сойдутся сборные Словении и Казахстана. В первом матче этих команд была зафиксирована выездная победа словенцев со счетом 2:1.

При этом для выхода на ЕВРО подопечным Матияша Кека достаточно ничьей, сборной же Казахстана нужна только победа.

Букмекерская компания FONBET оценивает шансы победы подопечных Магомеда Адиева с коэффициентом 7,3. Тогда как на то, что выиграют словенцы – 1,5.