Последний шаг на ЕВРО-2024 для сборной Казахстана
Так сложилась ситуация в турнирной таблице группы Н квалификации ЕВРО-2024, что сборная Дании за тур до финиша уже обеспечила себе путевку в Германию.
За вторую в очном противостоянии сойдутся сборные Словении и Казахстана. В первом матче этих команд была зафиксирована выездная победа словенцев со счетом 2:1.
При этом для выхода на ЕВРО подопечным Матияша Кека достаточно ничьей, сборной же Казахстана нужна только победа.
Букмекерская компания FONBET оценивает шансы победы подопечных Магомеда Адиева с коэффициентом 7,3. Тогда как на то, что выиграют словенцы – 1,5.
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