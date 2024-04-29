Эмполи – Фрозиноне: прогноз на матч 5 мая 2024, Серия А

Дата матча: 05.05.2024

Место проведения: Стадион Эмполи

Текущее положение и форма команд

Эмполи находится на 17-м месте в таблице Серии А с 31 очком после 34 туров. Команда испытывает трудности с консистентностью, что подтверждается проигрышами в трёх из последних пяти матчей, включая поражение от Аталанты со счётом 2:0 в последнем туре. Однако Эмполи продолжает бороться за выживание и может рассчитывать на свою домашнюю форму, где они выиграли последние три матча против Фрозиноне.

Фрозиноне занимает 16-е место, имея такое же количество очков, но лучшую разницу мячей. Команда показала улучшенную форму, не проигрывая в последних пяти матчах, в том числе недавнюю победу над Салернитаной со счётом 3:0. Фрозиноне показывает уверенность в обороне, пропустив всего три гола в последних пяти играх, и может рассчитывать на своего топ-бомбардира Матиаса Соуле, который забил 11 голов в сезоне.

Статистика и ключевые моменты

Эмполи показал хорошие результаты в домашних матчах против Фрозиноне, одерживая победу в трёх последних встречах на своём поле. Однако общая форма команды в текущем сезоне вызывает определённые вопросы, особенно в атаке, где команда забивает в среднем меньше одного гола за матч.

Фрозиноне, несмотря на свою стабильную игру в последнее время, тоже ощущает давление в борьбе за выживание. Обе команды нуждаются в очках, что делает предстоящий матч критически важным для обоих.

Прогноз и коэффициенты

Учитывая текущую форму и историю встреч между командами, ожидается напряжённый и тактический матч. Фрозиноне находится в хорошей форме, но Эмполи традиционно сильны дома против этой команды.

Рекомендация: прогноз на ничью за 3.25

Коэффициенты букмекера:

Победа Эмполи: 2.35

Ничья: 3.25

Победа Фрозиноне: 3.1

В данном случае прогноз на ничью кажется разумным выбором, учитывая, что обе команды будут стремиться избежать поражения в критической стадии сезона, где каждый очко на счету. Коэффициент достаточно высок, чтобы оправдать риск на такой результат.

Где смотреть матч Эмполи – Фрозиноне

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