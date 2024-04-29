Кальяри – Лечче: прогноз на матч 5 мая 2024, Серия А

Дата матча: 05.05.2024

Место проведения: Стадион Кальяри

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Обзор формы команд

Кальяри после 34 туров находится на 14-м месте с 32 очками. Команда переживает трудный период, не выиграв в последних трех матчах и пропустив в семи последних встречах. Однако, в последних пяти играх Кальяри забили 7 голов, что говорит о потенциале в атаке, несмотря на регулярные пропуски (9 голов в этих же матчах). Лучший бомбардир команды Николас Виола забил 6 голов в сезоне.

Лечче находится на 13-м месте, опережая Кальяри на четыре очка. Команда также не проигрывает в последних трех матчах, показывая более стабильную игру в защите, пропустив всего 4 мяча в последних пяти матчах. Лечче также забили 5 голов в последних пяти встречах, что позволяет предполагать их способность находить пути к воротам соперника.

Исторический контекст и текущие тренды

Кальяри и Лечче демонстрируют достаточно ровную и напряженную борьбу в последних встречах. Обе команды показали способность забивать друг другу, с недавними играми, завершившимися вничью. Статистика последних личных встреч говорит в пользу частых ничьих, а также способности обеих команд забивать голы.

Учитывая текущую форму команд, их недавние результаты и исторические встречи, ожидается, что матч будет напряженным с возможностью голов с обеих сторон. Кальяри, несмотря на свои слабости в обороне, показали хорошую игру на домашнем стадионе, что может дать им небольшое преимущество.

Рекомендация: прогноз на ничью за 3.2

Коэффициенты на матч:

Победа Кальяри: 2.2

Ничья: 3.2

Победа Лечче: 3.9

Этот прогноз основан на том, что обе команды демонстрируют примерно равные шансы и часто завершают свои встречи без победителя. Учитывая коэффициенты и текущую форму, ставка на ничью кажется наиболее привлекательной с точки зрения потенциального исхода матча.

Где смотреть матч Кальяри – Лечче

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