Хайденхайм – Майнц: прогноз на матч 5 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 05.05.2024

Место проведения: Стадион Хайденхайма

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Текущая форма команд

Хайденхайм занимает 10-е место в таблице с 37 очками после 31 тура. Команда показала уверенность в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах, но также демонстрирует уязвимость в защите с 8 пропущенными мячами за этот же период. Хайденхайм продемонстрировал способность забивать регулярно, особенно благодаря вкладу Тима Кляйндинста, который на счету которого 13 голов в этом сезоне.

Майнц находится на 16-м месте с 28 очками, но не проигрывал в последних шести матчах Бундеслиги, что говорит о недавнем улучшении формы. Команда забила 10 голов и пропустила всего 3 за последние пять игр, что указывает на значительное улучшение как в атакующих, так и в защитных действиях. Йонатан Буркардт выступает ключевым нападающим, забив 6 голов в сезоне.

Анализ последних встреч

Обе команды демонстрируют способность забивать в последнее время. Хайденхайм и Майнц оба забивали в большинстве своих последних матчей, что делает предстоящую встречу потенциально результативной.

Хайденхайм, играя дома, будет стремиться улучшить свои позиции в таблице и будет опираться на свои атакующие качества, особенно учитывая, что команда забивала в каждом из последних шести матчей Бундеслиги.

Майнц, с другой стороны, демонстрирует улучшение формы и защитные качества, однако у команды также есть проблемы в защите, учитывая что она пропустила в трех последних матчах.

Коэффициенты букмекера и прогноз

Коэффициенты на матч:

  • Победа Хайденхайма: 3.1
  • Ничья: 3.7
  • Победа Майнца: 2.3

Исходя из нынешней формы обеих команд и их способности забивать, можно ожидать открытую и динамичную игру. Майнц показывает хорошую форму в последние недели, но Хайденхайм будет опираться на свою домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Исходя из того, что обе команды регулярно забивают, можно ожидать, что матч будет результативным.

Рекомендация: ТБ 3 за 2,07

Эта ставка отражает текущую способность команд забивать и пропускать, особенно учитывая последние выступления Хайденхайма и Майнца в Бундеслиге.

Где смотреть матч Хайденхайм – Майнц

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Хайденхайм – Майнц
Дата проведения
5 мая, 20.30, «Фойт-Арена»
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