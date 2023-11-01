Димитров забрал минимум один сет в 10 из 11 последних матчей. С Медведевым это случится за 1.86

Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым на турнире в Париже.

32-летний болгарский теннисист забрал минимум один сет в 10 из 11 последних матчей. Россиянин отдавал сет в 6 из 10 последних игр.

Победа Димитрова с форой (+1,5) по сетам в сегодняшнем матче идет за 1.86.

Игра состоится 1 ноября и начнется в 13:00 мск.

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