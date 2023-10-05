«Шинник» и «Енисей» сыграют в футболках, посвященных банкнотам

7 октября «Шинник» и «Енисей» сыграют в 13-м туре Первой лиги.

Ярославцы при поддержке титульного спонсора, букмекерской компании PARI, выйдут на игру в альтернативной форме, посвященной банкноте в 1000 рублей.

Гости представят комплект с отсылкой к купюре в 10 рублей, на которой изображен Красноярск. Лучшие футболисты в составах каждой из команд получат специальные награды бесценному игроку в виде слитков золота.

Начало «Дерби купюр» – в 16:00 по московскому времени.

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