Букмекер из Беларуси попался на фейковом партнерстве с «МЮ» и Зинедином Зиданом

Белорусский букмекер Maxline объявил, что стал региональным партнером «Манчестер Юнайтед» в СНГ.

Английский клуб не подтвердил информацию, инициировав внутреннее расследование, чтобы разобраться с белорусской конторой.

«Манчестер Юнайтед» удалось добиться блокировки поисковых запросов о Maxline, но букмекерская контора на этой неделе заявила, что новым амбассадором проекта стал Зинедин Зидан. Как и в случае с «МЮ», никаких подтверждений со стороны «партнера» не было.

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У «МЮ» – худший старт сезона с 1986 года. На невыход из группы ЛЧ коэффициент в районе двойки