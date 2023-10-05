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Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это

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Новый сезон НХЛ не за горами, а там новые рекорды, старые враги и битва россиян-вратарей за звание лучшего.

Но одна история перебивает все остальные – когда же Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

Темп – хороший, Ови уже обошел Хоу и остальных. Впереди только Гретцки

До прихода Ови в НХЛ наблюдался спад результативности, когда в 1984 года один канадец с белорусскими корнями повесил коньки на гвоздь. Тогда казалось, что рекорд Гретцки в 894 шайбы будет вечен. Но...

Переносимся в 2019 год, когда 33-летний Александр Овечкин наколотил 50 шайб за регулярку. Тогда североамериканские журналисты уже списывали Ови, а он только начинал путь к вершине списка. Коротко о последнем сезоне Овечкина: 

822 шайбы и обгон Горди Хоу, стоявшего вторым в списке с 801 шайбой. 42+33 по системе гол+пас – до достижения Гретцки еще 72 шайбы. Но переписать рекорд Уэйна Овечкин смог, правда другой – Овечкин оформил 40+ шайб в чемпионате-2022/23 и вышел на чистое первое место по сезонам с таким результатам. У Гретцки было 12 таких сезонов, у Овечкина теперь 13.

Времени точно хватит?

Контракт восьмерки с «Кэпиталс» действует до 2026 года, еще три года в свитере «столичных» есть. За эти три сезона нужно забрасывать в среднем по 29 шайб. Для уверенности немного цифр:

● в прошлом сезоне Овечкин провел на льду 1474 минуты;

● процент бросков – 14,3;

● и три победные шайбы;

● сыграл на 140 матчей меньше, но тоже девять сезонов с 50+ голами, как и Гретцки. 

Овечкин умеет меняться, так, слаломные проходы по борту и игра на грани скорости сменились передачами и игрой на партнеров: в сезоне-2021/22 он вообще научился пасовать в трудные моменты, когда не может бросить (40 передач, это третий результат в карьере). 

Букмекеры впервые считают, что Овечкин скорее побьет рекорд, чем нет

В это межсезонье произошли сразу две значимые вещи.

Первая – букмекеры поняли, что Ови обгонит Гретцки. Это только вопрос времени.

Вторая – форвард изменил подход к тренировкам.

«Что касается тренировок, я делал некоторые вещи по-другому, но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что было в прошлом году. Конечно, когда у тебя много травм, и ребята вернулись после травм, есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться.

Нужно подготовить свое тело к сезону и к тренировочному лагерю. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, дорого нам обошлись. Оставалось 20 игр, а мы пытались догнать парней, команды, которые опережали нас», – рассказывал Овечкин.

В линии «Тенниси» коэффициент на то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, упал до 1.75 (вероятность 53%), на обратный исход коэффициент 1.96 (47%).

Букмекеры уже больше двух лет принимают ставки на противостояние Овечкина и Гретцки, но лишь сейчас они впервые скорее верят в Овечкина, чем нет. 

Когда будет бит рекорд Гретцки – вопрос времени, нам лишь остается следить за этим. Вряд ли в этом сезоне – Овечкину нужно еще пару-тройку лет в темпе, который он (пока что) способен поддерживать. Главный вопрос – долго ли Ови выдержит такой темп?

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября, «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» только 14 октября. 

Фото: Justin Tang/Global Look Press

1 комментарий

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Butkin
Ови побюет рекорд в апреле 2025 года.
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