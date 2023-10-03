Тренд на «Галатасарай» живет 49 последних матчей из 50. Проблемы «МЮ» с составом могут помочь ему продлиться за 2.00

«Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай» в матче группы А Лиги чемпионов.

Из-за проблем с травмами и отстранениями игроков на старте сезона, команда Эрика тен Хага буксует, вот и в матче с «Галатасараем» может случиться историческое достижение: турки не проигрывают с форой (+1,5) в 49 из 50 последних игр! Коэффициент сегодня – 1.81.

В другом матче группы «Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном».

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Хм, «ПСЖ» идет пятым в Лиге 1 и мало побеждает, но коэффициент на его чемпионство даже упал. Почему?