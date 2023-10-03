Хм, «ПСЖ» идет пятым в Лиге 1 и мало побеждает, но коэффициент на его чемпионство даже упал. Почему?

«ПСЖ» идет на пятом месте после семи туров Лиги 1. Всего одно поражение, но нет лидерства, да еще и небольшое отставание от первого места в два очка. Как это отражается на коэффициентах и подтянулись ли по ним остальные команды?

Сейчас проверим.

«ПСЖ» стартовал хуже, а коэффициент стал ниже

Да, это немного удивительно. Два месяца назад перед стартом сезона на чемпионство «ПСЖ» можно было поставить за 1.28. Казалось бы, сейчас старт слабее ожидаемого, выиграны лишь три матча из семи, парижане даже не в топ-4, но коэффициент снизился – 1.23.

Три победы, но уверенные: «Ланс» обыграли 3:1, а «Лион» и «Марсель» вообще разгромили – 4:1 и 4:0. Особенная радость – четыре безответных мяча главному сопернику, которого настолько крупно не обыгрывали уже четыре года.

В четырех других матчах – неожиданные потери очков: ничьи с «Лорьяном», «Тулузой» и «Клермоном» – лишь один забитый гол в них, а еще – поражение от «Ниццы».

Чего явно недоставало в этих играх – ударов в створ. С «Лорьяном», «Тулузой» и «Ниццей» «ПСЖ» бил по воротам всего 48 раз, но в створ попал лишь 10. Впрочем, те же 10 влетели и в створ «Клермона» (21 всего), а голы так и не случились.

На чемпионство остальных коэффициент не падает – в лиге большая плотность

Действительно, перед стартом сезона в числе главных конкурентов числились пять клубов с достаточно большими коэффициентами: 13.00 на «Марсель», 17.00 на «Ланс», 21.00 на «Лилль» и «Монако», 26.00 на «Лион».

Теперь расклад выглядит так: 12.75 на «Монако», 14.75 на «Марсель», 17.25 на «Ниццу». Чемпионство «Лилля» котируется уже за 34.00, а неудачно стартовавших «Лиона» и «Ланса» – аж за 151.00.

Как видим, ниже десяти коэффициент никак не опускается. Был главный конкурент за 13.00, появился другой – за 12.75. Движения навстречу нет.

Возможно, это объясняется тем, что в таблице – заметная плотность и нет больших отрывов, как, например, в РПЛ, где «Зенит» уже на семь очков отстает от «Краснодара». Идущего 12-м «Марсель» и лидера «Монако» разделяют всего лишь пять очков. «Ланс» – четвертый с конца – отстает на семь очков от первого места. Никто во Франции не выиграл пять раз в семи турах – максимум четыре.

Раньше «ПСЖ» ярче начинал и лучше играл в гостях. Например, если взять последние пять сезонов, то клуб выигрывал минимум пять раз в стартовых семи турах, а в двух из них – начинал с семи побед. Сейчас – только с трех.

А еще в прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл 14 из 19 гостевых матчей, став по этому показателю лучшим с отрывом. Сейчас на выезде – лишь одна победа в трех играх. В общем, все не очень похоже на предыдущий период.

В Лиге чемпионов после победы над «Боруссией» ничего не изменилось – «ПСЖ» все так же шестой

Парижанам досталась самая жесткая группа – с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкаслом». Но сами они на старте без особых проблем расправились с «Боруссией», пока итальянцы и англичане сыграли удобную для французов ничью.

До начала группового этапа коэффициент на победу «ПСЖ» в ЛЧ составлял 16.00. Сейчас – 15.00. Но шансов на победу в группе стало куда больше, так считают букмекеры: перед началом – 2.13, а уже после первого тура – 1.76.

Дальше две задачки в ЛЧ и не проходной календарь в чемпионате

Клуб избавился от Неймара, Верратти, Месси и других звезд, но закупился аж на 350 миллионов евро, заодно позвав нового тренера. Пока команду потрясывает, но если она побеждает, то делает это очень уверенно – это было видно и в Лиге 1, и в ЛЧ.

Что дальше? До конца октября предстоит сыграть в ЛЧ в гостях с «Ньюкаслом» и дома с «Миланом». А в чемпионате все соперники в этом месяце – из первой части турнирной таблицы: сначала выезд к «Ренну» (он пока никому не проиграл), потом домашний матч со «Страсбуром» (у него три победы в семи турах) и затем поездка к «Бресту» (сейчас вообще идет вторым, меньше него пропустила только «Ницца»).

Конечно, мы ждем и матча против «Монако» и Александра Головина. Но он пока нескоро – только в конце ноября.

Фото: Federico Pestellini/Global Look Press