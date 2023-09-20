Бристольский университет насчитал около 11 тысяч рекламных сообщений о ставках во время первого тура АПЛ

Университет Бристоля провел исследование рекламы азартных игр для британского телеканала Channel 5.

По данным The Guardian, исследование затронуло матчи первого тура АПЛ, которые проводилось в период с 11 по 14 августа. За этот период эксперты нашли около 11 000 рекламных сообщений об азартных играх.

Во время телетрансляций первых шести матчей нового сезона АПЛ было показано 6 966 сообщений о гемблинге. Сюда входят логотипы букмекеров на форме, реклама на LED-экранах стадионов, реклама букмекеров в перерывах матчей и другое.

В соцсетях в период с 11 по 14 августа появилось 1 902 публикации рекламы азартных игр, которую суммарно посмотрели 34 000 000 раз. Лишь 20% всей рекламы гемблинга содержало напоминание о вреде азартных игр. По результатам исследования эксперты пришли к выводу, что количество рекламы ставок в период проведения футбольных матчей превышает норму.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ с 2025 года не смогут рекламировать букмекеров на лицевой стороне футболок.

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