Бристольский университет насчитал около 11 тысяч рекламных сообщений о ставках во время первого тура АПЛ
Университет Бристоля провел исследование рекламы азартных игр для британского телеканала Channel 5.
По данным The Guardian, исследование затронуло матчи первого тура АПЛ, которые проводилось в период с 11 по 14 августа. За этот период эксперты нашли около 11 000 рекламных сообщений об азартных играх.
Во время телетрансляций первых шести матчей нового сезона АПЛ было показано 6 966 сообщений о гемблинге. Сюда входят логотипы букмекеров на форме, реклама на LED-экранах стадионов, реклама букмекеров в перерывах матчей и другое.
В соцсетях в период с 11 по 14 августа появилось 1 902 публикации рекламы азартных игр, которую суммарно посмотрели 34 000 000 раз. Лишь 20% всей рекламы гемблинга содержало напоминание о вреде азартных игр. По результатам исследования эксперты пришли к выводу, что количество рекламы ставок в период проведения футбольных матчей превышает норму.
Ранее стало известно, что клубы АПЛ с 2025 года не смогут рекламировать букмекеров на лицевой стороне футболок.
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