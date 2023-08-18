Стерлинг vs О’Мэлли: где смотреть и как сделать ставку без риска

В воскресенье, 20 августа, в Бостоне (США, штат Массачусетс) в главном бою турнира UFC 292 американец Алджэмэйн Стерлинг будет защищать титул чемпиона UFC в легчайшем весе против соотечественника Шона О’Мэлли. Также привлекают внимание поединки Чжан Вэйли против Аманды Лемос, Нила Мэгни против Иана Гарри и Марлона Веры против Педро Муньоса.

Прямую трансляцией турнира можно будет посмотреть на UFC Fight Pass и телеканале Setanta Sports. А ставку без риска можно сделать в букмекерской компании FONBET.

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Шансы Стерлинга на победу оцениваются в FONBET коэффициентом 1.38, О’Мэлли – 3.15, ничьей – 60.00.

О’Мэлли очень популярен в США, но с точки зрения исполнительского мастерства в стойке не безупречен. А в борьбе значительно уступает сопернику. Стерлинг в четвертый раз будет защищать титул чемпиона UFC, который завоевал в бою с россиянином Петром Яном в 2021 году. Алджэмэйн уступает оппоненту в габаритах, но более универсальный боец.

На победу Стерлинга болевым/удушающим приемом можно поставить на FONBET с коэффициентом 2.55, на победу Стерлинга и тотал раундов больше 2,5 – за 2.07, на победу Стерлинга удушением сзади, как пять из восьми его побед сдачей противника, – за 4.05.

Также интересные варианты для ставок: тотал раундов меньше 1,5 в поединке Дениса Тюлюлина и Грегори Родригеса за 1.92, досрочная победа Чжан Вэйли в бою с Лемос за 1.64, победа Веры во встрече с Муньосом за 1.45.

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