Клиент Olimpbet выиграл больше 274 000 со ставки в 1000 рублей

Клиент Olimpbet составил экспресс из двенадцати футбольных событий и получил 274 720 рублей со ставки в 1000. Общий коэффициент пари с учетом бонуса 1.20 составил 274.72.

Беттер выбрал для экспресса матчи Кубка Бразилии, Кубка Колумбии, Центральноамериканского Кубка, чемпионатов Перу, Эквадора и Мексики.

Клиент Olimpbet в каждом матче поставил на победу хозяев. Самый большой коэффициент — 2.02 — на победу «Фламенго» над «Гремио» в полуфинале Кубка Бразилии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол был забит на 74-й минуте. В другом полуфинале национального Кубка он выбрал победу «Сан-Паулу» над «Коринтианс» и был спокоен уже после первого тайма — хозяева забили два безответных гола, до конца матча счет не изменился. Коэффициент — 1.67.

Букмекерская компания поздравляет счастливчика! Ставьте в Olimpbet и получайте максимум эмоций от игры!

Всем своим клиентам Olimpbet предлагает акцию – бонус на экспресс. Чем больше событий в экспрессе – тем больше бонус! А для всех новых игроков Olimpbet подготовил специальную акцию — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.