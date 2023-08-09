Клиенты «Пари» считают, что «Зенит» обыграет «Крылья Советов» в Кубке России. На победу питерцев приходится 90% общего объема ставок

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«Крылья Советов» примут петербургский «Зенит» в рамках второго тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России. Аналитики букмекерской компании «Пари» оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущий матч.

Поставить на победу чемпионов России можно по коэффициенту 2.07, что соответствует примерно 46% вероятности, а триумф «Крыльев» котируется за 3.50 (почти 28%). Ничьей соответствует коэффициент 3.70 (около 26%).

Клиенты «Пари» верят в «Зенит». На победу петербуржцев приходится 90% от общего объема ставок на исход встречи. Ставки на итоговую победу «Зенита» принимаются по коэффициенту 1.60. Если же хозяева выиграют с учетом возможной серии пенальти, сыграет ставка за 2.35.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья 1:1 (котируется за 8.50)

Победа «Зенита» со счетом 2:1 оценивается в 9.00

Самая крупная из ставок на предстоящий матч – 128 500 рублей на то, что «Зенит» забьет не более двух голов, по коэффициенту 1.78.

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3 комментария

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Romano1985
Ну ну , глянем .
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artpal
Лудоманы такие лудоманы. Пофиг, что Зенит не в форме, пофиг, что в гостях, пофиг, что кубок и скорее всего будет большая ротация. Видим слово Зенит - грузим на Зенит
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