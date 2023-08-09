Неймар хочет уйти из «ПСЖ» из-за закона о рекламе азартных игр. Теперь во Франции за это уголовная ответственность

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Парламент Франции принял закон, который запрещает инфлюенсерам рекламировать в соцсетях определенные товары и услуги, в том числе ставки на спорт и азартные игры. За нарушение законодательства блогерам и звездам грозит штраф до 300 000 евро и тюремный срок до 2 лет.

На фоне этих новостей французское издание L’Equipe сообщило, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» до конца лета.

Бразилец в январе стал амбассадором крупнейшего онлайн-казино Латинской Америки Blaze.com. Форварду во Франции и так грозило судебное преследование, так как у компании не было местной лицензии, а теперь Неймару точно запретят рекламировать казино. С учетом изменений в законодательстве уход нападающего из «ПСЖ» стал еще более вероятен.

Букмекеры котируют фаворитом в борьбе за Неймара «Челси» c коэффициентом 3.50

На возвращение нападающего в «Барселону» можно поставить за 6.50, хотя еще вчера каталонцы считались основными претендентами с коэффициентом 3.00

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2 комментария

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Ебздрогыч
Неймару надо в РПЛ, идеально в Пари НН - тут целый клуб букмекеров рекламирует. Ну и какая новость будет - поменял Париж на Пари!
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Fedoseich
Ответ Ебздрогыч
Неймару надо в РПЛ, идеально в Пари НН - тут целый клуб букмекеров рекламирует. Ну и какая новость будет - поменял Париж на Пари!
Если вслух читать по-французски, то вообще получится, что ничего не поменял)
0
0
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