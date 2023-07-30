«Локо» уверенно обыграл «Факел». Букмекеры не особо верили в победу москвичей

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Факел Ставки на спорт Наир Тикнизян Ставки на футбол Ставки на сегодня Сергей Пиняев Ставки

«Локомотив» обыграл «Факел» на выезде (4:1) во втором туре РПЛ. Забили Дзюба, Пиняев и дважды Тикнизян. В прематче аналитики букмекерских контор выставили коэффициент 2.55 на победу москвичей.

Коэффициент на то, что «Локо» не проиграет, был в районе 1.50

Обязательный гол «Рубина», неуступчивый «Локо» и голы «Краснодара» и ЦСКА. Что по ставкам на воскресную РПЛ?

Ставка на титул «Зенита» выросла почти в 2 раза с момента открытия линии

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4 комментария

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леннорыч-абрамович
Оренбург из Воронежа
+10
0
+10
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M1noR
Оренбург?
+4
0
+4
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Андрей Серьёзнов
они смотрят в будущее?
+1
0
+1
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Dan Kennedy
Мне одному непонятно почему арбитры пенальти в ворота Локо не поставили в первом тайме за игру рукой? Да и в конце матча он много фолов пропускал.
+2
-1
+1
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