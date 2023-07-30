«Локо» уверенно обыграл «Факел». Букмекеры не особо верили в победу москвичей
«Локомотив» обыграл «Факел» на выезде (4:1) во втором туре РПЛ. Забили Дзюба, Пиняев и дважды Тикнизян. В прематче аналитики букмекерских контор выставили коэффициент 2.55 на победу москвичей.
Коэффициент на то, что «Локо» не проиграет, был в районе 1.50
Обязательный гол «Рубина», неуступчивый «Локо» и голы «Краснодара» и ЦСКА. Что по ставкам на воскресную РПЛ?
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