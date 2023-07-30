Ставка на титул «Зенита» выросла почти в 2 раза с момента открытия линии

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После невнятного старта команды Семака в РПЛ, коэффициент на титул Петербурга вырос почти в 2 раза с момента открытия линии.

1.27 – было задолго до старта РПЛ;

1.40 – за несколько дней до первого тура;

1.50 – после двух туров.

Еще питерцы пробили в створ 3 раза за Суперкубок и 2 тура РПЛ. Вполне можно назвать катастрофой. Все 3 удара нанес один футболист – Касьерра, и все 3 оказались голом. Клуб явно ищет замену Малкому, который забил треть голов «Зенита» в прошлом сезоне (23 из 74), а еще выдал 7 голевых передач. 

2.60 – на то, что РПЛ выиграет кто-нибудь, но не «Зенит».

«Ростов» и «Зенит» в пяти из последних шести матчей забивают друг другу. Сыграл коэффициент 1.92

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Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

1 комментарий

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Александр Батраков
..............б
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