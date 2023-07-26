Обязательный гол «Рубина», неуступчивый «Локо» и голы «Краснодара» и ЦСКА. Что по ставкам на воскресную РПЛ?

Воскресная программа второго тура РПЛ начинается в 15:00 матчем «Рубина» и «Оренбурга». Вчера было жарко: «Ростов» на 90+3 спас ничью и «обе забьют» с «Зенитом», «Динамо» упустило 3:1 за 16 минут, первый тайм «Урала» – как всегда ужас. Кстати в нашем уютном онлайне ни один коэффициент или линия не прошли мимо.

Сегодня рассмотрим предматчевые ставки на четыре игры, если честно – годные линии есть.

«Рубин» против «Оренбурга», 15:00 по Москве

Казанцы оставляют приятное впечатление на старте сезона – битва с «Локо» в первом туре удалась (2:2), проигрыш «Ростову» (0:1) в Кубке скорее можно записать в актив, ведь «Рубин» смотрелся совсем неплохо. Кажется, с таким стартом, можно размышлять о сохранении прописки, но надо еще и доказывать это… особенно в матче с прямым конкурентом по выживанию.

Тем интереснее выглядит ставка на голы в матче. У «Оренбурга» дважды сыграл ТБ 2,5 (в первом туре 2:3 и в Кубке 0:6), у казанцев – в РПЛ (2:2), при этом «Рубин» забивает в 1-м тайме дома в 7 матчах подряд и выигрывает первый тайм в тех же 7 матчах. Коэффициенты достойные, стоит подумать.

1-й тайм «Рубин» победа – 2.80

1-й тайм, «Рубин» Тотал голов Больше (0.5) – 1.87

«Факел» против «Локомотива», 17:30 по Москве

Москвичи начали сезон неплохо, однако, не смогли обыграть «Рубин» в первом туре, но в Кубке сломили «Урал» (2:1). Изидор выступает спонсор результатов команды, забивая в каждом из матчей на старте, кажется, прошлый сезон пора забыть – молодой француз в форме.

Аналитики букмекерских контор почему-то не верят в победу москвичей, выставив коэффициент в 2.55 , но у «Локо» серия из 9 матчей на выезде в РПЛ, которые они не проигрывают ( кэф 1.50 ), поэтому с «Факелом» можно и нужно попробовать заиграть линию на победу. Для более осторожных – на победу или ничью.

Тем более у Воронежа два поражения на старте сезона.

«Краснодар» против «Сочи», 20:00 по Москве

«Краснодар» отлично начал сезон с победы над «Динамо», но в Кубке проиграл «Спартаку», а «Сочи» – красавцы, две победы на старте и желание начать серию зеленого цвета в календаре. Предсказать победителя сложно, даже несмотря на то, что победу гостей котируют за 4.66 . Значит обратимся к смолл-маркетам.

«Сочи» подает больше 3.5 угловых в 7 из 8 последних очных встреч, и нет ничего, что может помешать им пробить тотал и сегодня.

«Сочи» ТБ 3,5 угловых – 1.59

Ну и поддержать тенденцию на тотал больше в РПЛ как-то надо, тем более он сыграл в 5 очных матчах этих команд на поле хозяев подряд.

ТБ 2,5 голов – 1.78

«Ахмат» против ЦСКА, 20:00 по Москве

Команда Федотова уничтожила «Оренбург» в Кубке, тем самым извинившись за слабую игру против «Урала», а «Ахмат» стартовал неважно – два поражения на старте, включая совершенно необязательный проигрыш «КС» в стартовом туре.

Увы, в матче с ЦСКА ловить грозненцам тоже нечего. ЦСКА побеждает с форой (-0,5) в 10 из 11 последних очных встреч в РПЛ и в сегодняшнем матче обязан продолжать серию, хотя коэффициент выглядит странно высоким.

ЦСКА фора (-0,5) – 2.20

В догонку ЦСКА забивает больше 1.5 мячей в 7 из 8 последних очных встреч в РПЛ… Кажется, парочка ставок с жирными цифрами должны зайти.

ЦСКА тотал больше (1,5) – 2.12

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; vk.com/fcrk