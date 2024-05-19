«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд. Клуб котировался явным фаворитом перед стартом сезона

«Манчестер Сити» в 4-й раз подряд стал чемпионом Англии и установил рекорд.

В заключительном 38-м туре команда «горожане» обыграли дома «Вест Хэм» со счетом 3:1. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 4-й раз подряд – это рекорд турнира.

Перед стартом сезона команда Пепа Гвардиолы котировалась явным фаворитом за 1.67. На чемпионство «Арсенала» предлагали коэффициент 6.00, на «Ливерпуль» давали 8.50.

Это 10-й чемпионский титул в истории «Манчестер Сити».

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Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!